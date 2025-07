«Il fumo era così denso che in casa non si respirava, grazie ai Vigili del Fuoco per il loro coraggio»

CAMPOMARINO. Il primo ‘vero assaggio’ dell’emergenza incendi, quello che da lunedì ha tenuto in allarme basso Molise e Alta Puglia, roghi diversi e anche distinte conseguenze, ma con un denominatore unico: la paura.

Tuttavia, chi non teme di avversare le fiamme sono le squadre di soccorso, Vigili del Fuoco, in primis, che coadiuvati dai Carabinieri Forestali e dalle associazioni di volontariato di Protezione civile, fronteggiano situazioni anche molto delicate.

Una di queste, sicuramente, è stata quella di contrada Buccaro, a Campomarino, al confine con Portocannone, dove il 7 luglio sono state vissute ore da tregenda, come ha raccontato la signora Anna, una 55enne che risiede proprio in quel luogo assieme alla sua famiglia e alle altre che abitano sulla Sp 40.

«Un incendio improvviso e violento ha trasformato un giorno qualunque in un incubo. Le fiamme hanno avvolto tutto in pochi istanti, il fumo era così denso che nemmeno dentro casa si riusciva a respirare. Ci siamo buttati l’acqua in faccia per riuscire a prendere un po’ d’ossigeno. Fuori, il fuoco ci aveva circondati. In casa c’erano mio marito, mio figlio e mio suocero di 80 anni, che nonostante l’età ha cercato di dare una mano. Anche le auto in sosta erano a rischio, minacciate dalle fiamme che avanzavano senza tregua. È stato un momento di puro terrore, che non dimenticheremo facilmente.

Solo grazie all’intervento tempestivo e coraggioso dei Vigili del Fuoco si è evitata una tragedia. A loro va il nostro più profondo ringraziamento: hanno messo a rischio la propria vita per salvare la nostra. Questa è la mia testimonianza, sono parole di Anna, e voglio che si sappia cosa abbiamo vissuto. Perché dietro ogni emergenza ci sono volti, famiglie, paure… e chi, come loro, non si tira mai indietro».