Il furto dei ricordi: quando il rispetto per i defunti diventa un miraggio

TERMOLI. Da mesi ormai, il cimitero di Termoli è teatro di un fenomeno triste e sconvolgente: il furto sistematico di piante, fiori, vasi e persino pezzi delle lapidi che adornano le tombe dei nostri defunti. Un atto che potrebbe sembrare, per chi non ne conosce la portata, un semplice gesto di vandalismo. Ma è molto di più: è una ferita aperta nel cuore di una comunità, un segno di profonda mancanza di rispetto verso chi non c’è più e verso il dolore di chi resta.

Nel silenzio dei vialetti del cimitero, tra le tombe spoglie e le assenze tangibili, si consumano questi atti che non possono essere ridotti a semplice criminalità materiale. Rubare dai luoghi di sepoltura significa sottrarre qualcosa di sacro, qualcosa che parla di memoria, di affetti, di storie personali che meritano di essere custodite con rispetto e dignità.

La sofferenza di chi ha perso un caro si raddoppia: non solo deve fare i conti con il lutto, ma si trova anche privato della possibilità di esprimere il proprio affetto attraverso gesti concreti, come il dono di un fiore o di una pianta. È un dolore che si somma al dolore, una forma di violenza simbolica che mette in discussione il senso stesso della pietà e del rispetto.

Purtroppo, non sembra trattarsi di un fenomeno isolato o episodico. Dai social emergono testimonianze di molti cittadini, che raccontano storie simili, creando un quadro di degrado morale che va ben oltre il danno materiale. C’è chi prova a recuperare ciò che è stato sottratto, invano; chi si chiede se i furti siano motivati dal bisogno di adornare altre tombe o se siano dettati da un’ignoranza profonda e da un’inciviltà ormai radicata.

Al di là delle responsabilità legali, questo è un problema di etica e di valori sociali. È l’indice di una crisi che investe la capacità di rispettare la memoria altrui e la sacralità di certi spazi. Spazi che dovrebbero essere rifugio di pace, di ricordo, di riflessione, e che invece diventano teatro di soprusi e mancanza di umanità.

La comunità ha il diritto e il dovere di ribellarsi a questo scempio. Di denunciare, sì, ma anche di riflettere sul senso di appartenenza e sul valore della memoria condivisa. In un mondo che corre veloce, dove spesso si perdono di vista le radici, mantenere vivo il rispetto per i defunti è un segno di civiltà e di umanità.

Perché, in fondo, rispettare i morti significa anche rispettare noi stessi e il tessuto sociale in cui viviamo. Significa ricordare che dietro ogni tomba c’è una storia, un legame, un amore che merita attenzione. Ed è da questo rispetto che può nascere una comunità più forte, più solidale, più umana.