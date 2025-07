Il monito della Contucci: non lasciate gli ombrelloni in spiaggia

MONTENERO DI BISACCIA. A Marina di Montenero il sole d’estate accende colori e sorrisi, e la sindaca Simona Contucci non perde occasione per esprimere il suo affetto per questo angolo incantevole della costa molisana. In un messaggio semplice e sentito, augura buona domenica a tutti, sottolineando la bellezza della spiaggia e l’importanza della collaborazione civica.

Dal 15 giugno, la pulizia dell’arenile viene gestita quotidianamente con interventi sia meccanici sia manuali, a conferma dell’impegno dell’amministrazione per un territorio curato e accogliente. Ma la cura del luogo non può prescindere dalla responsabilità di chi lo vive: il richiamo al divieto di lasciare ombrelloni incustoditi non è solo una regola, è un invito a una convivenza rispettosa, dove ogni gesto, anche il più semplice, contribuisce al decoro e al benessere comune.

In fondo, come ricorda la sindaca, collaborare è un atto di civiltà: una frase che racchiude un messaggio profondo, quasi una filosofia estiva, che Montenero di Bisaccia fa sua con naturalezza.

Qui, il turismo consapevole non è un’utopia: è una realtà costruita giorno dopo giorno, grazie all’impegno condiviso tra istituzioni e cittadini.