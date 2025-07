Il ricordo: Bobo, cuore molisano e anima romagnola

TERMOLI-GUGLIONESI. Addio a Bobo Vincenzi, lo chef dal cuore molisano e l’anima romagnola.

Si è spento a 74 anni Bobo Vincenzi, chef appassionato e figura amatissima tra Termoli e Petacciato. Romagnolo di nascita ma molisano d’adozione da una vita, Bobo era molto più di un cuoco: era un artigiano del gusto, un uomo capace di trasformare ingredienti semplici in poesia commestibile, con un tocco inconfondibile che sapeva di Adriatico, di terra, di tradizione.

Chi lo ha conosciuto ricorderà il suo sorriso caloroso dietro i fornelli, la battuta sempre pronta e la generosità con cui parlava della cucina come di una seconda lingua. Nei suoi piatti si incontravano la sapienza romagnola e l’amore per il Molise, in un matrimonio perfetto tra passatelli in brodo e cavatelli con le cozze, tra piadina e pampanella.

Aveva cucinato per tutti, dai grandi eventi ai pranzi di famiglia, ma sempre con la stessa cura. Uno di quegli eventi rimasti nella memoria collettiva fu il 30 marzo 1985, quando si inaugurò lo stabilimento Fiat Termoli 3: c’era il mondo intero, il compianto presidente Sandro Pertini, la famiglia Agnelli e tutto il gotha dell’economia italiana. Bobo c’era, con la sua cucina, come sempre impeccabile.

Il suo ristorante — fosse anche solo una piccola trattoria di paese — era un luogo dove si mangiava bene, ma soprattutto ci si sentiva a casa. Prima con lo Squalo Blu, aperto con Mario D’Aurizio nei pressi della pretura, poi con il celebre RiBo, struttura ricettiva e gastronomica tra San Giacomo degli Schiavoni e Guglionesi, creata insieme alla compagna Rita. Quel marchio, Ribò, divenne simbolo di qualità e autenticità.

Bobo era conosciutissimo non solo a Termoli e in Molise, ma anche a livello nazionale. Partecipò a numerose trasmissioni televisive sulla Rai e su canali tematici come Gambero Rosso, dove raccontava la sua filosofia da chef. Grazie a un servizio sulla rivista Il Venerdì di Repubblica, lui e Rita finirono sotto i riflettori anche per un altro motivo: la loro curiosa e ironica contrapposizione politica. Bobo, infatti, era un fervente estimatore della sinistra radicale, fan sfegatato del “Che”, la cui effigie campeggiava all’ingresso del locale. Rita, al contrario, si dichiarava simpatizzante dell’estrema destra, con un busto bronzeo del Duce ben visibile sul suo banco di lavoro.

Una dicotomia che non ha mai influito negativamente sulla qualità del loro lavoro, anzi: divenne quasi un tratto distintivo del locale, un gioco di equilibri che affascinava clienti e amici.

Oggi il Molise, Termoli, e anche la sua amata Romagna, perdono uno dei suoi sapori più autentici. Ma il ricordo di Bobo resterà vivo nei racconti, nei profumi di una cucina che sapeva emozionare, e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di sedersi almeno una volta alla sua tavola.

Ciao Bobo, e grazie.

Per ogni piatto, ogni risata, ogni storia, e per quelle chiacchierate sincere e appassionate sulla nostra passione comune: il Milan.

Ah, dimenticavamo di dirti… ora che sei lassù, salutaci con un abbraccio forte forte tuo fratello Ivan, altro grande amico nostro, e tuo papà Walter, che ti iniziò a quella carriera che è stata la tua essenza di vita.

Michele Trombetta