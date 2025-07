Il “semaforo” sull’Ingotte arriva in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Presieduto dal Presidente Quintino Pallante, si è riunito oggi – seduta n. 16 del 2025 – il Consiglio regionale che ha approvato all’unanimità due atti di indirizzo per la digitalizzazione dei buoni per le terapie senza glutine e per l’attivazione di soluzioni urgenti per i rallentamenti stradali causati dai lavori sul viadotto Ingotte.

In particolare, l’Assemblea, dopo l’illustrazione da parte del primo firmatario Consigliere Andrea Greco, ha esaminato e discusso la mozione, sottoscritta anche dai Consiglieri Angelo Primiani e Roberto Gravina, avente ad oggetto: “Digitalizzazione del buono per l’erogazione della terapia senza glutine”. Nel dibattito sono intervenuti, per dichiarazione di voto, anche i Consiglieri Fanelli, Di Pardo e, per la Giunta regionale, l’Assessore Marone.

Il Presidente Pallante ha ricordato come la mozione da concretezza all’impegno preso bipartisan dall’Assise con le associazioni di genitori, ascoltate nell’ambito degli Incontri del Lunedi dei Capigruppo e dei vertici consiliari.

Con la mozione approvata, l’Assemblea ricorda come la normativa statale stabilisca che l’Azienda sanitaria locale di appartenenza è chiamata annualmente ad autorizzare le persone alle quali è stato certificato il morbo celiaco, a fruire gratuitamente dei prodotti recanti la conseguente specifica dicitura, rilasciando alle stesse buoni o altro documento di credito, anche di tipo magnetico, con i quali tali prodotti possono essere acquistati presso le farmacie e gli altri fornitori convenzionati e autorizzati alla vendita secondo le direttive a tal fine emanate dalle Regioni. Nella parte motiva dell’atto di indirizzo, ancora, si rileva che in seguito all’incontro tra l’Associazione Italiana Celiachia e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, tenutosi il 6 maggio 2021, è emerso che allo stato mancano solo poche Regioni, tra cui il Molise, per raggiungere la completa digitalizzazione dei buoni per l’erogazione della terapia del senza glutine.

La digitalizzazione, infatti, avrebbe, tra le altre cose, l’effetto di ridurre i costi diretti e indiretti sostenuti dal Servizio Sanitario Regionale, rendendo molto più snella ed automatica la procedura di rendicontazione, determinando un controllo più capillare ed efficiente della spesa. La trasformazione dei buoni da cartacei a digitali agevolerebbe anche -si sottolinea in aggiunta nella premessa della mozione- la circolarità degli stessi nei diversi canali distributivi, consentendo al paziente di decidere dove, ma soprattutto, quanto spenderli, svincolandolo dall’obbligo di spesa presso lo stesso rivenditore per un importo pari al valore per intero del buono cartaceo. L’accesso alla terapia anche fuori dalla regione di residenza -si aggiunge-, permetterebbe al celiaco che si sposta per lavoro, studio o vacanza di ritirare nel luogo di destinazione lo stretto indispensabile per seguire efficacemente la terapia, evitando di viaggiare con inutili scorte, spesso sprecate.

L’Assise, quindi, prende atto che da segnalazioni pervenute, i rivenditori di prodotti specificamente formulati per i celiaci, non riceverebbero con regolarità il pagamento dovuto a seguito dell’incasso dei buoni presentati dai detentori; di qui la loro reticenza ad accettarli, con evidente nocumento dei fruitori finali affetti dalla patologia.

L’Assemblea, dunque, impegna il Presidente della Regione a:

garantire mediante un intervento immediato, il pagamento nei tempi dovuti dei buoni in questione, nel pieno rispetto della normativa nazionale ed Europea;

verificare quali sono i motivi ostativi rispetto al corretto pagamento da parte di ASREM agli esercizi che vendono i prodotti anzi menzionati;

intraprendere tutte le attività necessarie al fine di attivare il processo di dematerializzazione dei buoni cartacei per i cittadini molisani che soffrono di questa patologia.

garantire entro l’anno corrente (2025) l’effettiva operatività di un sistema di pagamento dematerializzato e utilizzabile senza alcun limite territoriale;

verificare la possibilità di aumentare il valore mensile del buono (da anni, infatti, non si procede ad indicizzare quei valori, ed è pertanto necessario adeguare i medesimi al caro vita che ha determinato un aumento significativo dei prezzi al dettaglio dei prodotti senza glutine).

Il Consiglio, poi, ha discusso, dopo l’illustrazione da parte della prima firmataria, consigliera Micaela Fanelli, la mozione, sottoscritta anche dalla Consigliera Alessandra Salvatore, avente ad oggetto “Impegno all’assessore alle Infrastrutture ad intercedere preso Anas Molise per urgenti soluzioni ai rallentamenti stradali causati dai lavori di consolidamento strutturale del viadotto “Santa Lucia” (Ingotte) sulla SS 647 Dir B”. Sono seguiti gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Greco, Di Pardo, Salvatore e dell’Assessore alle Infrastrutture Marone.

Con l’atto di indirizzo approvato l’Assemblea impegna il Presidente della Regione e l’Assessore alle Infrastrutture:

ad intercedere con la massima urgenza presso Anas affinché vengano adottate tutte le misure possibili e necessarie per alleviare i disagi alla circolazione causati dai lavori sul viadotto “S. Lucia” Ingotte. a valutare insieme all’Anas: il rinvio dell’inizio dei lavori a fine stagione estiva, o quantomeno di almeno due mesi; la possibilità di lavorare su una sola corsia del viadotto, garantendo il traffico in entrambe le direzioni sulle restanti due corsie; l’implementazione di sistemi di gestione del traffico più efficienti, quali ad esempio i cosiddetti “semafori intelligenti”. A riferire tempestivamente al Consiglio regionale sugli esiti delle interlocuzioni con Anas e sulle misure adottate.

L’Assemblea ha discusso e votato anche un altro argomento, che però non ha raggiunto il quorum previsto per l’approvazione, la proposta di istituzione della commissione regionale antimafia, su istanza del Movimento 5 Stelle.