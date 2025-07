Il sì di Raffaella a Francesco: a segno la proposta di matrimonio durante il concerto di Cesare Cremonini

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Sbocciano fiori d’arancio in musica, sempre più spesso.

Durante il concerto di Cesare Cremonini a Bari, lo scorso venerdì 4 luglio, è successo qualcosa che ha reso quella serata ancora più indimenticabile: Francesco Di Rienzo ha chiesto alla sua compagna, Raffaella Petrucci, di sposarlo.

Una proposta di matrimonio inaspettata, romantica, travolgente, proprio lì, tra le luci del palco e le note di una musica che ha fatto da colonna sonora a un amore vero. Mentre Cesare cantava, Francesco si è inginocchiato, con il cuore in mano, e ha trasformato quelle parole in realtà. Raffaella, sorpresa e commossa, ha detto sì, circondata dagli applausi e dall’emozione del pubblico.

Un momento magico, che la famiglia di Raffaella ha voluto condividere con tutta la comunità di Santa Croce di Magliano, dove la coppia vive e dove l’amore si respira ancora come nelle canzoni di una volta. Perché in un mondo che corre, ci sono ancora persone che si fermano per dire “per sempre”.

E allora, a Raffaella e Francesco, auguriamo una vita piena di musica, di sogni realizzati, e di giorni in cui nessuno vuole essere Robin, perché quando si è insieme, si è già tutto.