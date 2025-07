«Il silenzio uccide: diamo voce a Gaza!», flash mob a Termoli

TERMOLI. Più dei missili e delle bombe israeliane, è il silenzio del mondo ad uccidere lo sventurato popolo palestinese: lo sappiamo tutti, e troppi fanno finta di niente.

E allora, mentre il numero dei morti sale ogni giorno, mentre Trump e Nethaniau svelano il loro osceno piano di rinchiudere i palestinesi in una specie di campo di concentramento per destinare la loro terra ad un mega resort per ricchi, e mentre l’Italia e l’Europa continuano a vendere armi e ogni altro prodotto a Israele, abbiamo deciso che bisogna fare più rumore possibile perché Gaza abbia voce.

Per questo abbiamo riunito tantissime associazioni partiti, sindacati, gruppi e partiti politici, e invitiamo tutte le persone di buona volontà a riunirsi in Piazza Vittorio Veneto a Termoli venerdì 11 luglio alle ore 21,30 per un flash mob che urli il nostro dolore, e la nostra determinazione a non essere complici silenziosi di questo sterminio: perché come continua fortunatamente a succedere ogni giorno in tutto il mondo, nel silenzio dei media ufficiali, i nostri corpi fisici in piazza diventino testimonianza e difesa simbolica dei corpi straziati e dimenticati di bambini, donne e uomini innocenti, uccisi dalla follia mortale di chi ha iniziato prima e di chi ha continuato poi con ferocia inaudita questo orrore.

Vi chiediamo di essere presenti, di portare un giocattolo o un paio di scarpine per deporli a terra a ricordo di chi non le userà più, e una pentola con un cucchiaio di legno per fare rumore, come in America Latina fanno da sempre per manifestare dissenso; leggeremo poesie di autori palestinesi, molti dei quali non ci sono più, morti sotto le bombe israeliane, e mentre suonano le sirene antiaeree e rimbomba l’urlo delle esplosioni guarderemo le lenzuola macchiate di rosso stese a terra e penseremo all’incredibile realtà che stiamo vivendo.

I gesti diventano importanti, in tempi come questo, anche quelli che non sembrano avere effetti materiali immediati: vogliamo che ognuno di noi, nelle sue possibilità quotidiane, cominci a costruire davvero la pace con azioni non violente, con le parole, con il boicottaggio, con il voto.

Quella pace che i nostri governanti italiani, europei, americani e via dicendo sono convinti si possa preparare preparando la guerra.

Aderiscono all’iniziativa, promossa da Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra: Partito della Rifondazione Comunista, Cgil Molise, Cgil Funzione Pubblica Molise, Usb Molise, Movimento 5 stelle, Europa Verde, Pd, Voglia di Termoli, Anpi Termoli, Mai Più Sole Non Una di Meno Termoli, Attac Italia, Pax Christi, La Città Invisibile, Mediterranea Saving Humans, Associazione Salam APS, Cantieri Creativi, I Discoli del Sinarca, Movimento dei Focolari Italia, Casa dei Diritti.

«Le adesioni continuano ad arrivare, ci scusiamo se dovesse mancarne qualcuna nell’elenco…»