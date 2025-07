«Il “tubone” del Liscione: un favore alla Puglia, un torto al Molise»

CAMPOBASSO. “Per la prima volta in due anni, mi tocca dar ragione alla maggioranza regionale: la tanto sbandierata filiera politico/istituzionale del centrodestra esiste eccome, peccato solo che sia palesemente contro gli interessi del Molise. La conferma arriva dall’annuncio del finanziamento del collegamento idrico tra la diga del Liscione e quella di Occhito, ben 30 milioni che il governo nazionale è pronto a sborsare per togliere acqua alla nostra Regione e regalarla alla Puglia”.

Lo dichiara in una nota il segretario di Sinistra Italiana Vincenzo Notarangelo.

“Generosità e solerzia che l’esecutivo Meloni purtroppo non ha mai messo in campo per risolvere le mille emergenze che attanagliano una terra ormai ricca solo di semafori, infrastrutture fatiscenti e una perenne crisi sociale ed occupazionale. Ma il pasticciaccio del tubone del Liscione – prosegue Notarangelo – ormai è fatto e l’imbarazzo della politica locale si percepisce anche dalle dichiarazioni dei parlamentari locali, che tentano maldestramente di gettare acqua sul fuoco dopo i toni trionfalistici dei colleghi pugliesi”.

“La solidarietà – spiega – nei confronti dei nostri vicini non dovrà mai venire meno ed è ovviamente giusto che i territori collaborino in nome del bene comune, ma solo in un’ottica di reciprocità e senza dimenticare nemmeno la gravissima crisi idrica in cui versa il Molise ormai da un anno e che ha costretto tante comunità a sacrifici con riduzioni e chiusure anche per tempi prolungati. Abbiamo chiaramente – conclude il segretario di SI – un problema di tutela dei nostri interessi e l’attuale classe dirigente ha dimostrato sino adesso di non essere all’altezza di questo compito“.