In demolizione la vecchia piscina comunale a Petacciato

PETACCIATO. Sono iniziati i lavori di demolizione e bonifica dell’ex piscina comunale di via Tremiti, a Petacciato.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Di Pardo, segna l’inizio di una nuova fase di riqualificazione urbana. L’obiettivo non è soltanto restituire decoro al quartiere, ma anche garantire maggiore sicurezza ai residenti, molti dei quali hanno convissuto a lungo con disagi causati dalla struttura abbandonata.

«La fabbrica amministrativa di Petacciato costruisce il futuro – dichiara l’amministrazione, che guarda avanti con fiducia. In fase di studio, infatti, c’è la realizzazione di uno spazio pubblico dedicato all’aggregazione sociale e sportiva: un progetto pensato per promuovere la convivenza sana e rafforzare il senso civico, soprattutto tra le nuove generazioni. Il nuovo volto dell’area non sarà soltanto funzionale, ma anche paesaggisticamente armonioso — un segno tangibile del cambiamento e della volontà politica di investire sul benessere collettivo».