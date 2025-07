Incarichi e trasferimenti dei dirigenti scolastici in Molise, all’istituto alberghiero di Termoli va Luana Occhionero

TERMOLI. L’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha emesso il Decreto n. 90, che delinea gli incarichi e i trasferimenti dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2025/2026. Il decreto, firmato digitalmente dalla direttrice Maria Chimisso, dettaglia il conferimento degli incarichi dirigenziali, le conferme e i mutamenti, con decorrenza dal 1° settembre 2025.

Un punto significativo di considerazione è stata la delibera della Giunta Regionale del Molise n. 605 del 27 dicembre 2024, relativa al piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2025/2026. Il decreto n. 3 del 22 gennaio 2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha ulteriormente modificato l’organizzazione della rete scolastica e il piano dell’offerta formativa regionale.

Per l’anno scolastico 2025/2026, il numero complessivo di istituzioni scolastiche presenti nella regione Molise, all’esito della procedura di dimensionamento della rete scolastica, ammonta a 45 unità. Il decreto afferma che risultano nell’organico regionale 48 dirigenti scolastici, inclusi quelli titolari di incarichi nominali e in particolare posizione di stato, a fronte di un contingente regionale di 45 dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2025/2026, come previsto dal D.I. 127/2023.

Il decreto elenca gli incarichi specifici:

Dirigenti Scolastici confermati alla scadenza dell’incarico per l’A.S. 2025/2026: Michela GRANATIERO, I.C. CAMPODIPIETRA M.T. CALCUTTA. Emilia SACCO, OMNICOMPRENSIVO LARINO “MAGLIANO”. Tamara Viviana ISLER, ISIS “FERMI/MATTEI” ISERNIA . Rossella GIANFAGNA, CONVITTO NAZIONALE M. PAGANO. Anna Gloria CARLINI, L. SCIENTIFICO “A. ROMITA”. Anna CIAMPA, ISTITUTO COMPRENSIVO “MATESE”. Massimo DI TULLIO, LICEO STATALE “G. M. GALANTI”. Carla QUARANTA, I.C. “COLOZZA”. Rita MASSARO, I.C. “D’OVIDIO” (CB). Agnese DI BLASIO, I.C. BARANELLO “G. BARONE”. Filomena GIORDANO, IST OMNI STATALE “SILVIO DI LALLA”. Maria Teresa VITALE, ISIS “CUOCO/MANUPPELLA”. Immacolata LAMANNA, ISTITUTO COMPRENSIVO JOHN DEWEY. Michelangelo GUARNIERI, I.C. CAMPOBASSO ALIGHIERI JOVINE F. Rosanna SCRASCIA, I.C. BERNACCHIA SCHWEITZER.

Incarichi per ristrutturazione e riorganizzazione dell’Istituzione Scolastica – A.S. 2025/26: Maria Teresa IMPARATO, I. O. LOMBARDO RADICE-AMATUZIO PALLOTTA. Francesco Paolo MARRA, ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGIDA-V. CUOCO”.

Assegnazione sedi ai dirigenti scolastici le cui sedi sono state oggetto di aggregazione : Luana OCCHIONERO, I.P.S.E.O.A.-I.P.S.A.R. “F. di SVEVIA”. Ida CIMMINO, IST. OMNICOMPRENSIVO “SCARANO”. Marco VITI, I.C. CERCEMAGGIORE – A. MANZONI. Marina CREMA, I. C. “A. PACE – G. PAOLO II”. Pino DE STAVOLA, I.C. “LEOPOLDO PILLA-TESTA”.

: Assegnazione sedi per nuovo incarico ai dirigenti scolastici in scadenza di incarico : Guido RAMPONE, IST. OMN. CAMPOMARINO.

:

Il decreto stabilisce che i dirigenti scolastici non inclusi negli elenchi allegati sono confermati nella sede di incarico attualmente ricoperta. I contratti individuali di lavoro, di durata triennale, saranno inoltrati tramite posta elettronica ordinaria per la sottoscrizione con firma digitale. In ogni caso, l’incarico sarà soggetto a cessazione anticipata nei casi previsti dalla legge per il collocamento a riposo d’ufficio.

Il decreto specifica inoltre che è ammesso ricorso contro il presente provvedimento al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D .lgs n. 165 del 30.03.2001.