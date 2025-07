«Incendi e cambiamento climatico, il Molise ha bisogno di flotta antincendio e aviosuperficie»

MOLISE. Dibattito immediato dopo l’emergenza incendi di ieri.

La UilTrasporti Molise intende portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni una grave lacuna in materia di prevenzione e gestione delle emergenze ambientali: ad oggi la Regione Molise non è dotata di una propria flotta di Canadair, fondamentali per il contrasto agli incendi boschivi sempre più frequenti e devastanti.

«Nelle ultime ore, vasti incendi hanno colpito l’area compresa tra Campomarino e Portocannone, mettendo a rischio vite umane, abitazioni, coltivazioni e il patrimonio naturalistico del nostro territorio. Questi eventi, aggravati dai cambiamenti climatici in atto da oltre un decennio, confermano l’urgenza di dotare la regione di strumenti efficaci per fronteggiare tempestivamente simili emergenze.

Attualmente, sono solo tre le regioni italiane a non possedere una flotta di Canadair: Molise, Umbria e Puglia. Una situazione che non può più essere tollerata. Il Molise, con la sua posizione geografica strategica, ha tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento nel sistema antincendio del Centro-Sud.

Per questo, la UilTrasporti Molise ritiene fondamentale l’istituzione di un’aviosuperficie regionale, infrastruttura che non solo consentirebbe l’implementazione di una flotta antincendio operativa sul territorio.

Chiediamo con forza alle autorità regionali e nazionali, al Dipartimento della Protezione Civile e ai Ministeri competenti, di prendere in seria considerazione questa proposta e di avviare un tavolo tecnico-operativo con tutte le parti coinvolte.

Il Molise merita un sistema di protezione civile moderno, efficiente e pronto ad affrontare le sfide climatiche del presente e del futuro», presa di posizione a firma dei coordinatori regionale, Stefano Marinelli, e provinciale, Nicola Gabriele Scafa.