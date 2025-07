Io ci provo: quando la verità emoziona più di ogni finzione

TERMOLI. Non è semplice riempire quasi interamente una sala come quella di via Elba, soprattutto in un venerdì sera di luglio. Ma la rete del mondo dell’autismo si va consolidando sempre di più, affinando anche l’intesa tra mondo culturale, istituzioni e associazioni, a supporto delle famiglie.

Ieri pomeriggio, all’Auditorium di via Elba a Termoli, non è andato in scena semplicemente un film, ma un’esperienza collettiva che ha scosso nel profondo gli animi presenti. La proiezione del docufilm “Io ci provo” ha riunito storie, volti, sogni e paure, accendendo nei cuori del pubblico un’emozione autentica, difficile da contenere.

Alcuni spettatori, colpiti dalla potenza delle immagini e dalle parole genuine dei protagonisti, non hanno trattenuto le lacrime. In quella sala, il silenzio era pieno di rispetto, e ogni applauso sembrava un abbraccio ai cinque ragazzi protagonisti: Antonello, Denis, Adis e i due Francesco.

In sala, tra gli altri, la consigliera regionale delegata alle Politiche sociali, Stefania Passarelli, l’assessore comunale sempre al Welfare Mariella Vaino e la dirigente scolastica (nonché consigliera comunale) Luana Occhionero.

Il film, nato dalla collaborazione tra il regista Francesco Paolucci e lo psicologo Rosario Sabelli, ha il merito di lasciare da parte etichette e diagnosi, per mettere al centro le persone. Le loro storie sono un intreccio di desideri semplici e grandi sfide quotidiane: prendere la patente, cantare, cucinare, riparare computer, navigare. E soprattutto, esserci. Dirlo a voce alta: “Io ci provo”.

Dopo la proiezione, le interviste con i giovani protagonisti hanno aggiunto un ulteriore strato emotivo all’incontro. Emozionati, fieri, vulnerabili e coraggiosi, ognuno di loro ha raccontato con voce tremante ma sicura quanto quel progetto significasse: un modo per essere visti, ascoltati, raccontarsi senza filtri. “Io non sono solo autismo, io sono anche sogni” ha detto uno di loro, ricevendo un lungo applauso.

L’evento, patrocinato dal Comune di Termoli, è stato molto più di una presentazione cinematografica. È stato un momento di svelamento, di riavvicinamento a una realtà spesso relegata ai margini. E per molti dei presenti, un cambio di prospettiva. Un invito a guardare l’altro con occhi nuovi, capaci di accogliere la diversità come forza, non come limite.

“Io ci provo” non pretende di spiegare l’autismo. Lo lascia vivere, lo lascia parlare. E proprio per questo, emoziona.