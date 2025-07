La biodiversità molisana sotto i riflettori: l’incontro con Goletta Verde alla Marina di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Lunedì scorso, nel pomeriggio, dopo la divulgazione dei dati avvenuta al mattino al porto turistico di Termoli, per la prima volta, la storica campagna di Legambiente Goletta Verde ha fatto tappa alla Marina Sveva di Montenero di Bisaccia, portando con sé un messaggio forte e chiaro: la costa molisana è un patrimonio da tutelare, valorizzare e raccontare. Il workshop “La costa molisana alla prova della strategia sulla biodiversità 2030” ha riunito esperti, istituzioni e cittadini in un confronto aperto sulle sfide ambientali del territorio, con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento del target europeo del 30% di aree protette entro il 2030.

A sorprendere positivamente è stato il contributo del biologo marino Dario D’Onofrio, guida subacquea di Acquatica Scuba Asd di Pescara, che ha documentato con video e immagini la straordinaria biodiversità marina presente lungo il litorale montenerese. Fondali ricchi di vita, habitat sommersi e specie rare hanno mostrato un volto inedito della costa, spesso trascurata ma di grande valore ecologico. La sua testimonianza ha acceso i riflettori su un patrimonio sommerso che merita attenzione e protezione.

L’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Simona Contucci e dall’assessora all’ambiente Fiorenza Del Borrello, ha ribadito la volontà di collaborare attivamente con Legambiente e le istituzioni competenti per tutelare la foce del fiume Trigno, promuovendo l’istituzione di un’area marina protetta. In questo contesto, la proposta di Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette di Legambiente, di redigere un manifesto condiviso per la valorizzazione del sito, ha trovato ampio consenso.

Tuttavia, il quadro ambientale presenta luci e ombre. I dati diffusi da Goletta Verde indicano che la foce del Trigno è “inquinata”, seppur in condizioni migliori rispetto alle foci del Biferno e del Sinarca, entrambe classificate come “fortemente inquinate”. Le analisi microbiologiche hanno rilevato concentrazioni elevate di Escherichia coli e enterococchi intestinali, segnalando criticità nel sistema di depurazione. In contrasto, i monitoraggi di Arpa Molise pubblicati a giugno mostrano una qualità eccellente delle acque di balneazione, grazie a un sistema di controllo puntuale e alla nuova mappa interattiva che consente ai cittadini di verificare lo stato delle acque in tempo reale.

Il passaggio di Goletta Verde a Montenero di Bisaccia non è stato solo un momento di denuncia, ma anche di proposta. La costa molisana, con i suoi paesaggi incontaminati, le zone umide e la foce del Trigno, rappresenta un laboratorio naturale per sperimentare buone pratiche di conservazione e coinvolgere le comunità locali in un percorso di tutela condivisa. La biodiversità non è solo un valore scientifico, ma anche culturale, turistico ed educativo.