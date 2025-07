La “crociata” del cittadino Francesco su Campomarino: scrive alla presidente del Consiglio Meloni

CAMPOMARINO. La crociata da “cittadino che ci mette la faccia” di Francesco Pio Chimisso continua, sullo stato in cui versa Campomarino, dal suo ‘osservatorio personale.

«Inoltro la conferma dell’avvenuta trasmissione alla Camera dei Deputati, indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di una segnalazione ufficiale sul grave stato di abbandono istituzionale del Comune di Campomarino. Tra i punti più critici spicca la vergognosa situazione della pineta di Campomarino Lido, simbolo del totale disinteresse da parte del comune e regione.

La Regione Molise, da oltre trent’anni, si limita a promesse vuote e proclami elettorali, mentre il Comune si muove solo per ordinaria amministrazione, senza visione, né progettualità.

La pineta è abbandonata a sé stessa: degrado ambientale, mancanza di sicurezza, zero manutenzione. E soprattutto, assenza totale di volontà politica. Non è più tempo di silenzi. Ho deciso di agire tramite le sedi istituzionali, e di coinvolgere anche il giornalismo nazionale affinché Campomarino non venga più ignorata».