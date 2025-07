“La forza della cooperazione”: il Giubileo col vescovo Palumbo

MONTENERO DI BISACCIA. Sinergia territoriale e comunitaria, quella realizzata ieri a Montenero di Bisaccia, dove su impulso e organizzazione delle associazioni di categoria Confcooperative e Agci, è stato celebrato il Giubileo della Cooperazione.

Imprese cooperative accolte alla chiesa di San Paolo Apostolo, dove c’era ad attenderli il vescovo, monsignor Claudio Palumbo, che ha declinato l’impegno del mondo cooperativistico alla valorizzazione dell’uomo nella società e votato al bene comune.

Un evento per celebrare i valori fondanti del movimento cooperativo e rinsaldare il legame tra comunità, mutualismo e territorio.

La giornata si è aperta alle ore 18 presso la Chiesa di San Paolo Apostolo con la celebrazione della Santa Messa presieduta dal vescovo, monsignor Claudio Palumbo, alla presenza di numerosi rappresentanti del mondo cooperativo molisano: soci, lavoratori, utenti e famiglie delle cooperative hanno partecipato con spirito di condivisione e riflessione.

Don Antonio Giannone, vicario episcopale dell’Area Umana Integrale, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un’occasione di preghiera, incontro e dialogo, capace di promuovere buone pratiche e azioni concrete di speranza per il territorio, rinnovando l’impegno cooperativo alla luce dei valori evangelici e della solidarietà.

A seguire, presso la Cantina San Zenone, si è svolta la tavola rotonda dal titolo “La Forza della Cooperazione: Costruire Insieme un Mondo Migliore”, moderata da Fabio Cordella, Direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro della diocesi di Termoli-Larino. Dopo i saluti istituzionali della sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, di Agostino De Fenza, presidente AGCI Molise, e di Riccardo Terriaca, presidente Confcooperative Molise, si sono susseguiti gli interventi di numerose realtà cooperative del territorio.

Hanno portato la loro testimonianza Adamantonio Flocco per la Cantina San Zenone, Domenico Guidotti per GLS Servizi Marittimi, Giovanni Di Matteo per Cantina Cliternia, Giulia D’Ambrosio per Zoe Società Cooperativa Sociale, Liberato Russo per Artigiana di Garanzia Molisana – Confidi, Lino Iamele per Sirio Società Cooperativa Sociale, Oscar Vetta per Molise Wow, Patrizia Santella per Scuola e Lavoro Soc. Coop. Consortile e Valentina Noffe per Koinè Società Cooperativa Sociale.

Le conclusioni della tavola rotonda sono state affidate al vescovo Palumbo, che ha ribadito l’importanza della cooperazione come strumento di sviluppo umano, economico e spirituale, capace di generare valore condiviso e risposte concrete ai bisogni delle persone e delle comunità.

Il Giubileo della Cooperazione ha rappresentato una giornata intensa di ascolto, testimonianza e condivisione, dando voce a chi ogni giorno opera nei settori più diversi portando avanti i valori della solidarietà, della partecipazione e dello sviluppo sostenibile. Un’iniziativa che ha saputo unire spiritualità, impegno civile e progettualità, rafforzando il senso di appartenenza e la visione comune di un futuro costruito insieme.