La Luna del Cervo accende i sogni del 10 luglio: un abbraccio di luce nel cielo d’estate

TERMOLI. Ci sono notti che sembrano fatte apposta per fermarsi un attimo e respirare. Notti in cui il cielo diventa un grande specchio dove ognuno può ritrovare qualcosa di sé. Quella del 10 luglio è una di queste.

Alle 22:37, se il meteo sarà clemente, la Luna si mostrerà in tutta la sua pienezza. È la Luna del Cervo, così chiamata dai nativi americani perché in questo periodo dell’anno i cervi iniziano a rinnovare i loro palchi, simbolo di crescita, cambiamento, forza silenziosa. Un richiamo alla natura, ma anche a quel bisogno tutto umano di ricominciare.

C’è chi la chiama anche Thunder Moon, la luna dei temporali, per via dei fenomeni estivi che agitano i cieli di luglio. Ma stasera, si spera, il cielo resterà sereno, pronto a regalarci uno spettacolo che non ha bisogno di filtri o palchi.

Dalle 21, in tutta Italia, la Luna inizierà a sorgere all’orizzonte. E lì basterà uno sguardo. Che tu sia su una spiaggia, in collina, su un balcone o nel silenzio di un campo, poco importa: la Luna troverà il modo di parlarti.

Non sarà una luna qualunque. Proprio in questi giorni, la Terra si trova nel punto più lontano dal Sole: l’afelio. Questo rende la luce lunare più dolce, quasi vellutata. E nei primi momenti, al suo sorgere, potrà sembrare più grande, più calda, come una presenza antica che veglia su di noi.

C’è chi crede nelle energie lunari, chi semplicemente si emoziona guardando il cielo. In fondo, siamo tutti un po’ figli della Luna: legati a lei da memorie, promesse, nostalgie.

Stanotte non serve molto: solo il coraggio di rallentare, di guardare in alto, e lasciarsi toccare dalla bellezza di qualcosa che esiste da sempre.

Perché ogni tanto, la vera magia è ricordarsi di quanto può essere immenso il cielo, anche quando tutto sembra stretto.