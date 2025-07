«La memoria di Paolo Borsellino è ancora presente e tocca a noi mantenerla viva»

CAMPOBASSO. Il 19 luglio rappresenta una data di profondo significato per l’Italia, che ricorda il tragico attentato di Via D’Amelio a Palermo. Quel giorno, nel 1992, il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della Polizia di Stato persero la vita mentre combattevano per la giustizia e la legalità, lasciando un segno indelebile nella storia del nostro Paese.

La memoria di quei momenti dolorosi resta vivida, non solo come testimonianza di coraggio e dedizione, ma anche come monito per le future generazioni. Ricordare Borsellino significa non solo onorare la sua figura e il suo impegno, ma anche rifiutare fermamente ogni forma di criminalità organizzata e promuovere valori di responsabilità civica e rispetto delle Istituzioni.

In questa giornata di riflessione, il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, ha voluto condividere un messaggio che richiama il senso profondo di questo ricordo.

“La nostra mente, oggi 19 luglio, ricorre a quei dolorosi momenti del crudele attentato al giudice Paolo Borsellino e a cinque agenti della Polizia di Stato, che con lui condividevano l’impegno quotidiano per la giustizia e la legalità.

Quella devastazione che stravolse Via D’Amelio a Palermo e l’Italia intera è ancora nei nostri occhi. Ricordare Borsellino non è soltanto onorare la sua memoria e la sua opera, ma anche rifiutare ogni forma di criminalità organizzata ed educare i più giovani al coraggio delle scelte giuste, al rispetto delle Istituzioni e al rifiuto dell’indifferenza. La memoria di Paolo Borsellino, così come quella di Giovanni Falcone, è viva, presente ed è compito nostro farla camminare ancora“.