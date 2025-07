La missione di Goletta Verde: un mare “sostenibile”

TERMOLI. Come anticipato ieri, Goletta Verde 2025 approda in Molise e porta con sé due giornate dense di iniziative, incontri e riflessioni per difendere il mare e la biodiversità.

La storica campagna estiva di Legambiente, giunta alla sua 39esima edizione, fa tappa oggi e domani a Termoli e Montenero di Bisaccia, dopo aver solcato le acque del Friuli-Venezia Giulia e prima di proseguire il suo viaggio lungo le 15 regioni costiere italiane, fino alla conclusione prevista il 9 agosto in Liguria.

Al centro di questa edizione ci sono temi cruciali come la depurazione delle acque, la promozione delle energie rinnovabili, la lotta alla crisi climatica e la salvaguardia della biodiversità, con il supporto di partner come Anev, Conou, Novamont, Renexia e il partner tecnico Biorepack. La tappa molisana si apre oggi alle 17 al Circolo della Vela di Termoli con i laboratori didattici “Alla scoperta del mare”, un’esperienza educativa gratuita e aperta a tutti, pensata per bambini e ragazzi: un’occasione per scoprire le meraviglie del mondo marino, imparare a riconoscere le tracce dei nidi di tartarughe, sfatare miti sugli squali e riflettere su come proteggere gli ecosistemi costieri.

Domani, lunedì 7 luglio, alle ore 10, presso il ristorante Sottovento al Porto Turistico Marina di San Pietro, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio delle acque lungo le coste molisane, con la partecipazione di Laura Brambilla, portavoce nazionale di Goletta Verde, Giorgio Arcolesse, direttore di Legambiente Molise APS, Silvana Ciciola, assessora all’Ambiente del Comune di Termoli, e Marco Paolilli, responsabile del Coordinamento Area 3 di CONOU. Nel pomeriggio, alle 16, il Porto Turistico Marina Sveva di Marina di Montenero di Bisaccia ospiterà il workshop “La costa molisana alla prova della Strategia sulla biodiversità 2030”, un momento di confronto tra esperti, istituzioni e cittadini. Dopo i saluti istituzionali, interverranno Angela Stanisci dell’Università del Molise, il biologo marino Dario D’Onofrio e Mauro Di Muzio, già dirigente del servizio demanio marittimo della Regione Molise.

A seguire, una tavola rotonda moderata da Antonio Nicoletti, responsabile dell’Ufficio Aree Protette di Legambiente Nazionale, coinvolgerà rappresentanti di enti locali, associazioni e istituzioni scientifiche. «Il passaggio di Goletta Verde rappresenta ogni anno un momento importante per approfondire temi cari al territorio molisano – ha dichiarato Giorgio Arcolesse – Le due giornate a Termoli e Montenero saranno un’occasione per confrontarci e dialogare con la cittadinanza, cercando di portare avanti politiche di salvaguardia della biodiversità e tutela del nostro territorio».

Anche quest’anno torna il servizio SOS Goletta, che consente ai cittadini di segnalare scarichi anomali, chiazze sospette o situazioni di inquinamento lungo le coste, compilando un apposito form online. Un invito concreto alla partecipazione attiva, perché la difesa del nostro patrimonio marino passa anche da piccoli gesti quotidiani e da una comunità consapevole e coinvolta.