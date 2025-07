La prevenzione che ha fatto storia: Lilt al Castello Svevo

TERMOLI. È stata inaugurata ieri, lunedì 30 giugno, intorno alle 19, nella splendida cornice del Castello Svevo di Termoli, la mostra fotografica che celebra i 25 anni di attività della Lilt provinciale.

Un evento carico di significato, che attraverso immagini intense e toccanti racconta un percorso lungo un quarto di secolo fatto di impegno, solidarietà e presenza costante sul territorio. La mostra è un omaggio alla storia dell’associazione, ma anche un modo per rendere visibile il lavoro silenzioso e prezioso di tanti volontari che, giorno dopo giorno, hanno contribuito a costruire una rete di sostegno per i pazienti oncologici e le loro famiglie.

In questi 25 anni, grazie alla collaborazione con Regione Molise, Asrem, Usr Molise, Comuni, scuole, enti e associazioni, la Lilt Campobasso ha promosso servizi gratuiti fondamentali: supporto psico-oncologico e nutrizionale, accompagnamento alle terapie, estetica oncologica e fornitura di parrucche, percorsi educativi contro i comportamenti a rischio, attività fisica come il nordic walking, corsi per smettere di fumare, formazione per caregiver e operatori sanitari, progetti di libroterapia e campagne di prevenzione nelle scuole e nella comunità.

Un lavoro capillare, costruito con passione e professionalità, che ha fatto della prevenzione e dell’educazione alla salute una missione condivisa. L’inaugurazione si è svolta alla presenza del vicesindaco di Termoli, Michele Barile, che ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno della Lilt e per il valore sociale di questa iniziativa.

La mostra resterà aperta fino al 6 luglio, ogni pomeriggio dalle 18:30 alle 22, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di conoscere da vicino una storia di volontariato, partecipazione e speranza.