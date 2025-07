La Regione investe nello sport: al via il bando da 650mila euro

CAMPOBASSO. La Determinazione Dirigenziale n. 3998 del 09-07-2025 ha approvato l’avviso pubblico “Intervento a sostegno delle società e degli enti di promozione sportiva – 2^ edizione”, misura approvata con Delibera di Giunta Regionale n° 133 del 16 maggio 2025.

Le risorse previste per l’organizzazione di eventi sportivi ammontano a 650mila euro.

L’azione prevede il sostegno alle società e agli enti di promozione sportiva senza fini di lucro, aventi sede legale o almeno una sede operativa sul territorio regionale, nell’ambito dell’attività annuale, anche attraverso il supporto alla realizzazione e partecipazione a eventi e manifestazioni di valenza regionale, interregionale, nazionale e internazionale.

“I 650mila euro stanziati per l’organizzazione di eventi sportivi non sono soltanto un contributo concreto alle tante realtà che animano il nostro territorio con passione e impegno, ma rappresentano una scelta strategica per valorizzare lo sport come strumento di inclusione, di promozione del benessere e di attrattività territoriale. Il nostro obiettivo è sostenere una proposta sportiva diffusa, di qualità e accessibile a tutti, capace di coinvolgere anche i più fragili, di fare rete tra istituzioni e associazioni, e di mettere in luce le eccellenze paesaggistiche e culturali del Molise. Una regione che cresce anche attraverso lo sport.”**