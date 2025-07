La rotatoria di via Corsica intitolata a Papa Francesco

TERMOLI. La città di Termoli ha deciso di intitolare la rotatoria di via Corsica alla memoria di Papa Francesco, un gesto che sigilla un legame profondo e significativo tra il Pontefice, la comunità termolese e, in particolare, la figura di don Benito Giorgetta, parroco del Santuario San Timoteo. La delibera della Giunta comunale (n. 162 dell’11 luglio 2025) sottolinea il desiderio dell’amministrazione di rendere omaggio a una personalità che ha lasciato un’impronta indelebile.

La proposta di intitolazione, avanzata proprio dalla Parrocchia Santuario San Timoteo nella persona di Don Benito Giorgetta, non è un fatto isolato, ma l’ennesima testimonianza di una relazione speciale che si è consolidata negli anni. Don Benito Giorgetta, infatti, ha avuto un rapporto diretto e privilegiato con Papa Francesco. Ha avuto l’opportunità di partecipare a un volo papale in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona nel 2024, esperienza che lo ha profondamente segnato. Non solo, il Papa stesso ha curato la prefazione di un libro scritto da Don Benito Giorgetta, e in un’altra occasione, ha persino telefonato personalmente al parroco termolese, in un colloquio inaspettato e cordiale.

Il legame tra Papa Francesco e Termoli si è rafforzato attraverso scambi continui, incontri, testimonianze e udienze private, spesso mediate dall’amicizia con Don Benito Giorgetta. Il Pontefice ha mostrato una vicinanza tangibile alla realtà termolese, come dimostrato dal videomessaggio e dalla lettera inviati in occasione del pellegrinaggio della Madonna di Fatima a Termoli nel 2024, dove Papa Francesco definì l’evento “una pioggia di misericordia”. La sua preghiera e la sua testimonianza sono state una costante per la città, il basso Molise e la Diocesi di Termoli-Larino. La comunità di San Timoteo, guidata da Don Benito Giorgetta, ha anche mostrato la propria profonda apprensione e preghiera per le condizioni di salute del Papa durante la sua malattia.

La rotatoria intitolata “Rotatoria Papa Francesco”, situata in via Corsica, di fronte alla stazione di servizio Eni e vicino a viale Marinai d’Italia, sarà un simbolo tangibile di questa devozione e del profondo rispetto che la città di Termoli nutre per la figura del Pontefice. L’iniziativa consolida la memoria di un Papa che ha saputo toccare i cuori, con la sua umiltà e la sua vicinanza agli ultimi.