“La sera dei miracoli” di Dalla accompagna Tony Vincelli nell’ultimo viaggio

LARINO. A Larino, la comunità si è stretta con profonda commozione attorno alla famiglia di Tony Vincelli, scomparso a 54 anni in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto il 19 giugno sulla Bifernina. Alla guida del suo Suv, Tony si era scontrato frontalmente con un furgoncino: un impatto violento che ha causato ferite gravissime a entrambi i conducenti. Ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione del Cardarelli di Campobasso, Tony ha lottato per settimane prima che il suo cuore si arrendesse.

Il decesso è avvenuto a distanza di un mese dall’incidente, e con lui salgono a due le vittime di quel drammatico scontro, che ha profondamente scosso le comunità di Larino e Guglionesi. L’altro conducente, Mario Volpe, era deceduto pochi giorni dopo il ricovero.

I funerali si sono svolti oggi, lunedì 21 luglio, alle ore 17 nella Cattedrale di San Pardo, dove don Antonio Di Lalla ha celebrato la messa tra parole di fede e ricordi condivisi. All’esterno, una folla silenziosa ha atteso il feretro sulle note di “La Sera dei Miracoli” di Lucio Dalla, le stesse che accompagnavano Tony quando, vestito da Babbo Natale, si calava dal campanile durante le Luminarie. Un gesto che resterà simbolo della sua generosità e del suo legame profondo con il territorio.

Tony lascia tre figli e un vuoto immenso, ma anche una luce che continuerà a brillare tra le strade di Larino, nei cuori di chi lo ha conosciuto e nelle tradizioni che ha contribuito a rendere magiche.