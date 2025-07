Laboratorio analisi, Asrem al lavoro per prorogare i contratti

TERMOLI. Qualcosa si muove sulla carenza di biologi al Laboratorio analisi dell’ospedale San Timoteo, dopo l’appello rivolto dal dottor Giancarlo Totaro.

A dirlo è lo stesso patologo clinico: «Ringrazio il direttore generale Asrem e il presidente della Regione Molise per l’immediato e tempestivo interessamento dimostrato al fine della risoluzione concreta di una problematica così cogente al fine della tutela della salute dei pazienti afferenti all’ospedale San Timoteo. Già ieri mattina è stato intrapreso l’iter per risolvere fattivamente il problema e si auspica con convinzione in una proroga del contratto che possa arrivare almeno fino a dicembre 2025».