L’Adriatico del Sud punta sul basso Molise con Hevon

MONTECILFONE. HEVON – Rete di MPMI competitive di Olio EVO di alta qualità nel Sud Adriatico.

L’olio extravergine di oliva (EVOO), riconosciuto come l’ambasciatore della Dieta mediterranea nel mondo creerà ponti simbolici transfrontalieri tra Molise, Puglia, Albania e Montenegro grazie ad un progetto – finanziato nell’ambito del Programma Interreg IPA South Adriatic – che vedrà protagonisti produttori di EVOO di alta qualità (principalmente micro, piccole e medie imprese), sotto l’egida dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno con la cooperativa sociale Kairos di Termoli per il Molise , la Libera Università Mediterranea Giuseppe Degennaro per la Puglia, l’associazione Valdanos per il Montenegro, la Camera di Commercio di Durazzo e il Comune di Berat per l’Albania.

Ad accogliere i numerosi ospiti intervenuti il saluto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno Giorgio Manes, con Mario Ialenti a moderare l’evento.

Presenti anche il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti e il sindaco del Comune di Termoli Nicola Balice.

Sono intervenuti: Claudio Polignano – Autorità Di Gestione – Regione Puglia; Nicola Malorni – presidente della KAIROS Cooperativa Sociale di Termoli e Pasquale Di Lena – fondatore e Presidente Onorario Città dell’Olio.

Una delle sfide del progetto è quella di migliorare la competitività delle micro e piccole medie imprese nella regione del SUD ADRIATICO nel settore EVOO (produttori, frantoiani, rivenditori) e nel settore HORECA ( ristoranti, imprese turistiche e culturali), al fine di rafforzare la rete di imprese e distretti di eccellenza basati sulla sensibilizzazione di consumatori e cittadini relativamente al “valore dell’olio EVO” – ha affermato Nicola Malorni , presidente della Kairos e segretario regionale Città dell’Olio del Molise – che si declina in termini di promozione della salute, conservazione della cultura olivicola millenaria dei territori e facilitazione di innovative pratiche di promozione territoriale come il Turismo dell’olio, sul quale l’olivicoltura italiana soprattutto, grazie all’impegno di oltre 520 comuni in Italia afferenti alla grande famiglia delle Città dell’Olio, sta puntando per stimolare uno sviluppo economico integrato e sostenibile per i territori.

Strategie di comunicazione e formazione innovative come i Living Lab e gli incontri B2B (Business to Business)saranno utilizzati dai partner di progetto per rafforzare la collaborazione transfrontaliera e territoriale e la filiera dell’olio extravergine di oliva di qualità.

Hevon intende condividere anche un Manifesto – ad annunciarlo è il presidente dell’Unione Giorgio Manes – finalizzato alla promozione di oli extravergini d’oliva e cibi salutari nel Sud Adriatico facilitando l’accesso al mercato nell’area transfrontaliera attraverso il miglioramento delle tecniche di produzione, il trasferimento, la condivisione e l’adozione di standard di qualità elevati sia per la ristorazione che per il cibo salutistico in generale.

Al centro del progetto la co-progettazione dell’ “HEVON Trolley”, attraverso la metodologia del Living Lab. Il carrello o trolley , che prevede anche una carta degli Oli EVO di qualità, sarà un efficace strumento per la promozione dei prodotti dei territori coinvolti e delle loro Imprese lungo tutta la filiera, dai produttori di olio ai ristoratori e agli agriturismi.

Il trolley sarà utilizzato non solo nei ristoranti e negli agriturismi ma anche come simbolo riconoscibile del progetto negli eventi promozionali previsti nelle più importanti fiere di settore, a partire dalla Fiera di Larino nella quale ci sarà – ad annunciarlo è il presidente dell’Unione dei comuni del Basso Biferno Giorgio Manes – il “kick off meeting”del progetto.