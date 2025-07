“L’aria” di primavera è buona, ma il clima cambia: ecco il report sulla qualità del secondo trimestre

TERMOLI. C’è una buona notizia per i cittadini di Termoli: l’aria che respiriamo è pulita. Il secondo trimestre del 2025 – aprile, maggio e giugno – si è chiuso con un bilancio decisamente positivo sul fronte della qualità atmosferica. A certificarlo è il report periodico SmartMuni, redatto grazie ai dati del programma europeo Copernicus e alle analisi modellistiche integrate del sistema Minni, che monitora costantemente lo stato dell’aria sul territorio comunale. E i numeri parlano chiaro: per quasi la totalità dei giorni, l’Indice di Qualità dell’Aria (IQA) si è mantenuto nella fascia “Buono”, con un solo giorno “Moderato” registrato l’8 giugno. Un risultato che, in un’epoca segnata da crisi ambientali e allarmi sanitari legati all’inquinamento, non è affatto scontato. Un progetto voluto dall’assessorato all’Ambiente dell’amministrazione Balice.

A contribuire a questo quadro rassicurante è la bassa concentrazione degli inquinanti principali: PM10, PM2.5, biossido di azoto (NO₂), ozono (O₃), biossido di zolfo (SO₂) e monossido di carbonio (CO) sono rimasti costantemente sotto le soglie critiche. Il particolato fine, spesso responsabile di patologie respiratorie e cardiovascolari, ha mostrato valori medi giornalieri ampiamente contenuti, con picchi comunque ben al di sotto dei limiti di attenzione. Anche l’ozono, notoriamente più instabile nei mesi caldi, non ha mai superato la soglia di rischio. In sintesi: l’aria di Termoli, in questa primavera 2025, è stata respirabile, sicura, e persino salutare.

Ma se da un lato respiriamo meglio, dall’altro il clima ci lancia segnali meno rassicuranti. Giugno è stato eccezionalmente secco, con appena 4 mm di pioggia registrati in tutto il mese. Un’anomalia che si inserisce in un trend ormai evidente: la progressiva tropicalizzazione del clima, con stagioni sempre più sbilanciate, piogge concentrate in brevi episodi intensi e lunghi periodi di siccità. Le temperature medie giornaliere di giugno hanno sfiorato i 26°C, con punte oltre i 28°C negli ultimi giorni del mese. Un caldo precoce e persistente che, se da un lato favorisce la dispersione degli inquinanti, dall’altro solleva interrogativi sulla sostenibilità idrica e sulla resilienza del territorio.

Anche il quadro pollinico merita attenzione. Le graminacee, come previsto, hanno dominato la scena tra maggio e giugno, con concentrazioni elevate che hanno messo a dura prova chi soffre di allergie stagionali. L’olivo ha fatto registrare valori particolarmente alti a maggio, mentre betulla e artemisia sono rimaste su livelli contenuti. Il calendario pollinico, incluso nel report, si conferma uno strumento prezioso per la prevenzione dei sintomi allergici, ma anche un indicatore sensibile dei cambiamenti nella fenologia vegetale legati al clima.

In definitiva, il report SmartMuni non è solo un bollettino tecnico: è una fotografia dinamica della nostra relazione con l’ambiente. Ci dice che Termoli, oggi, è un esempio virtuoso di qualità dell’aria, ma ci ricorda anche che la sfida climatica è tutt’altro che vinta. La buona notizia è che abbiamo gli strumenti per monitorare, comprendere e agire. La cattiva è che il tempo per farlo si restringe. E allora, mentre respiriamo quest’aria buona, chiediamoci: cosa possiamo fare – come cittadini, come istituzioni, come comunità – per mantenerla tale anche domani?

Perché la qualità dell’aria è un diritto, ma anche una responsabilità condivisa.