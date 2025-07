Lavori e code sull’Ingotte, Confartigianato Imprese Molise: «Temiamo gravi disagi per cittadini e turismo»

CAMPOBASSO. I lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Ingotte a Ripalimosani, annunciati da alcune ordinanze Anas ed entrati nel vivo oggi 9 Luglio, stanno allarmando cittadini e imprese che temono gravi disagi per i collegamenti tra Campobasso e la costa molisana, già messi a dura prova da altri lavori di manutenzione in corso sulla statale Bifernina. Confartigianato Imprese Molise chiede quindi una maggior attenzione alle esigenze di cittadini e imprese molisane soprattutto in questo periodo estivo in cui si prevede un maggior flusso di traffico sulle arterie citate. “Chiediamo alle autorità preposte un maggior coinvolgimento delle associazioni di categoria e di tutti gli attori economici del territorio” afferma il Presidente regionale Romolo D’Orazio “al fine di assicurare una programmazione, sia in termini di periodi che di logistica, che assicuri il minor danno possibile all’economia molisana e minori disagi alla cittadinanza soprattutto nel periodo estivo nel quale molti turisti frequentano la nostra regione. Siamo certi che gli istituti preposti avranno valutato l’urgenza di tali lavori e l’impatto che gli stessi avranno sull’economia e sulla viabilità regionale ma crediamo che un confronto con gli attori economici locali aiuterebbe a trovare da subito soluzioni meno impattanti.” Il turismo, infatti, potrebbe subire i maggiori danni in questo periodo in quanto i lavori sul viadotto Ingotte, sommati a quelli già in corso sulla Bifernina, potrebbero danneggiare sia gli operatori turistici del capoluogo che quelli sulla costa.

“La costa molisana vive di turismo extra regionale ma anche regionale” sottolinea Fabrizio Vincitorio, delegato di Confartigianato Molise per la categoria Stabilimenti balneari “e i clienti provenienti dal centro della regione rappresentano per noi in questa stagione un bacino di mercato tra i più importanti, temiamo che molti di essi opteranno per altre scelte, vista l’ulteriore difficoltà nei trasporti stradali. Chiediamo, quindi, alle istituzioni preposte un confronto diretto per comprendere l’urgenza di tali lavori e la possibilità di eventuali programmazioni differite a dopo l’estate degli stessi”