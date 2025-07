Lavori in via Corsica e marciapiedi in viale San Francesco

TERMOLI. Proseguono con decisione gli interventi dell’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Termoli per migliorare la sicurezza stradale e la qualità della mobilità urbana. È stato avviato il cantiere all’altezza della rotonda di viale Marinai d’Italia, dove è in corso il miglioramento dello spartitraffico e la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato.

L’obiettivo è duplice: da un lato, ridurre la velocità dei veicoli in transito in un punto particolarmente sensibile della viabilità cittadina; dall’altro, garantire maggiore sicurezza ai pedoni durante l’attraversamento. Un secondo intervento è attualmente in fase di realizzazione su viale San Francesco, dove è stato già completato un nuovo tratto di marciapiede in un’area precedentemente sprovvista di percorsi pedonali.

Anche in questo caso, è prevista la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato, in linea con la strategia complessiva dell’amministrazione comunale volta a promuovere una mobilità più sicura e accessibile.

L’assessorato ai Lavori Pubblici conferma infatti la volontà di proseguire con un programma strategico di interventi in tutti i quartieri della città, con l’obiettivo di risolvere le criticità individuate e migliorare la vivibilità degli spazi urbani.