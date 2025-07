Lavori su lngotte, Morelli: «Fermarli e posticiparli a settembre o perdiamo turisti»

CAMPOBASSO. “In piena estate i lavori non dovevano proprio iniziare” – tuona ancora una volta il Presidente del Settore Turismo, Infrastrutture e Trasporti di Confindustria, Rino Morelli – “Siamo nei quaranta giorni clou delle ferie degli italiani e, per chi ha scelto il Molise come meta estiva, non è certo un biglietto da visita edificante arrivare alle porte del capoluogo di regione e dover subire, in fila sotto al sole, i disagi dei lavori.”

L’imprenditore plaude all’intervento del Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, e dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Michele Marone, “ma occorre fare in modo di differire i lavori, per non fare scappare i turisti. Ce lo chiedono le strutture ricettive e le mete turistiche“.

“Il Molise e i molisani non possono sempre subire e questa scelta di ANAS è stata assunta senza coordinamento con le istituzioni preposte” – prosegue Morelli – “La programmazione dei lavori sulla rete viaria regionale è una questione della quale devono essere sempre interessati tutti gli enti preposti, allo scopo di salvaguardare l’economia molisana“.