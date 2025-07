Lavoro sommerso, Confcommercio plaude all’attività di Vigilanza dell’Ispettorato

CAMPOBASSO. Confcommercio Molise accoglie con favore e totale condivisione il Documento di programmazione dell’attività di vigilanza per il 2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Il documento delinea le azioni strategiche volte a contrastare il lavoro sommerso, lo sfruttamento dei lavoratori e, più in generale, tutte le condizioni lavorative che non rispettano le normative vigenti in materia di rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda la salute e sicurezza che la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa.

“Confcommercio Molise ribadisce il suo impegno nella lotta al lavoro nero e nell’applicazione rigorosa dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni di categoria più rappresentative. Come Confcommercio Molise, e in accordo con le organizzazioni sindacali, abbiamo richiesto e ottenuto che l’applicazione dei CCNL sia un criterio di ammissibilità imprescindibile anche nei bandi regionali – dichiara Irene Tartaglia, direttore Confcommercio Molise – Questo è un passo fondamentale per garantire equità e trasparenza nel mercato del lavoro.”

Tra le priorità dell’attività di vigilanza dell’INL per il 2025 spicca il controllo sulla corretta applicazione della contrattazione collettiva nazionale. L’obiettivo è reprimere il fenomeno del “dumping contrattuale”, una pratica che sfrutta le differenze nelle tutele economiche e normative offerte dai cosiddetti “contratti pirata” o dai contratti di prossimità privi dei requisiti legali. Tale pratica, oltre a ledere i diritti dei lavoratori, genera una concorrenza sleale tra le imprese oneste.

“Nel comparto del commercio, turismo, ristorazione e servizi – sottolinea Irene Tartaglia – esistono ben 28 contratti collettivi nazionali da sigle rappresentative, che coinvolgono oltre 6 milioni di lavoratori. Ma ce ne sono più di 280 applicati dalle imprese, molti dei quali stipulati da organizzazioni cosiddette “fantasma”.

In proposito interviene anche il presidente FIPE Confcommercio Molise Carlo Durante: “La nostra federazione ha appena pubblicato la nuova edizione del Manuale sul Dumping Contrattuale nei Pubblici Esercizi che rappresenta un testo tanto attuale quanto necessario per far fronte alla pericolosa diffusione di un fenomeno che non solo erode le tutele dei lavoratori dipendenti, riducendo i minimi salariali e le altre forme di tutela di natura normativa, ma mette in atto un meccanismo di concorrenza al ribasso che penalizza ulteriormente le imprese del settore. In un momento storico di incertezza economica, FIPE Molise rinnova il proprio impegno a collaborare con gli enti competenti in materia di controlli e ispezioni, l’Inps e l’Ispettorato del lavoro, per sostenere le imprese che applicano correttamente i contratti di lavoro e contrastare coloro che usufruiscono di contratti pirata che non rispettano i lavoratori e mettono a repentaglio la tenuta sociale ed economica del territorio”.

Verranno inoltre incrementate le iniziative volte ad accrescere ed approfondire le conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad aumentare la consapevolezza dei rischi connessi agli infortuni e alle lesioni sul lavoro nonché alle malattie professionali. Analoghe iniziative verranno attivate sul valore e sui vantaggi del lavoro regolare, in contrapposizione al disvalore sociale prodotto dal lavoro irregolare, coerentemente con le azioni previste dal PNS nell’ambito della campagna informativa di contrasto al lavoro sommerso.

“Ritengo fondamentale – conclude Tartaglia – che l’INL continuerà la sua azione volta a garantire sia il rispetto della parità di genere sui luoghi di lavoro sia l’accesso al lavoro dei soggetti con disabilità, contrastando il salary gap tra uomo e donna che, secondo i dati 2023 dell’Osservatorio INPS sui lavoratori dipendenti del settore privato, ammonterebbe a quasi 8 mila euro l’anno in meno per le donne”.

Nel Documento si evidenzia come il 50% della programmazione dell’attività di vigilanza dell’INL sarà rivolta nei confronti di quelle aziende che operano nei diversi settori economici, come agricoltura, costruzioni, logistica e trasporto, attività manifatturiere, servizi di alloggio e ristorazione, intrattenimento e attività stagionali, commercio all’ingrosso e dettaglio e servizi alle imprese. In particolare, la vigilanza d’iniziativa sarà intensificata nel settore turistico alberghiero con attività condotte anche in collaborazione con il Comando Carabinieri tutela del lavoro per prevenire prassi scorrette e forme di raggiro della normativa prevista.

Confcommercio Molise si conferma al fianco delle istituzioni per promuovere un ambiente lavorativo sano, equo e conforme alla legge, tutelando sia i diritti dei lavoratori che la lealtà competitiva tra le imprese.