Legalità, dovere e servizio alla comunità: la pergamena a Michelangelo Manes

PESCARA. Venerdì 4 luglio, alle ore 10:30, nella sede della Regione Abruzzo in Piazza Unione a Pescara, si terrà la cerimonia di consegna di due pergamene di riconoscimento promossa dall’Osservatorio Regionale della Legalità.

Un momento semplice ma carico di significato, per rendere omaggio a due persone che, in ambiti diversi, hanno saputo incarnare i valori della legalità, del dovere e del servizio alla comunità.

A ricevere il riconoscimento saranno:

Samuel Massa , giovane Alfiere della Repubblica, premiato dal Presidente Mattarella per il suo impegno civile, originario di Fossacesia.

Sarà presente anche il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, a testimonianza dell’orgoglio dell’intera comunità fossacesiana.

Michelangelo Manes, già Responsabile della Sezione distaccata di Vasto dell'Ufficio delle Dogane di Pescara, per anni punto di riferimento per legalità, efficienza e rigore nel servizio pubblico.

Alla cerimonia sarà, insieme al Presidente dell’Osservatorio Regionale della Legalità, anche il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pescara, dottor Cleto Giansante, che prenderà parte al momento della consegna.

«Con questi riconoscimenti – ha dichiarato Francesco Prospero, presidente dell’Osservatorio della Legalità – vogliamo dire che la legalità non è un principio astratto, ma una scelta quotidiana. Samuel e Michelangelo ci dimostrano, in modi diversi, che si può essere d’esempio nella scuola come nelle istituzioni. È dovere delle istituzioni valorizzare chi crede nelle regole, chi serve lo Stato con competenza e chi, anche da giovanissimo, si impegna per il bene degli altri. Sono orgoglioso di poter tributare a entrambi questo piccolo ma sentito segno di gratitudine da parte della Regione Abruzzo.»

L’iniziativa si inserisce nel percorso dell’Osservatorio per diffondere la cultura della legalità, sostenere i testimoni positivi e rafforzare il legame tra le istituzioni e i cittadini.