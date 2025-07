L’estate 2025 accelera la crescita turistica sulla costa molisana: presenze in aumento del 10% sulle spiagge

TERMOLI. L’estate 2025 si apre con un nuovo slancio per il turismo a Termoli e lungo tutta la costa molisana. Secondo i dati Sib-Confcommercio Molise, nel solo mese di giugno si è registrato un aumento del +10% delle presenze in spiaggia rispetto a giugno 2024. Un dato che conferma e rafforza la tendenza positiva già osservata lo scorso anno, quando il 2024 aveva segnato un incremento complessivo del +3,8% delle presenze turistiche rispetto al 2023.

Una crescita che si consolida e accelera

Il confronto tra i due anni evidenzia un’accelerazione significativa: dal +3,8% del 2024 sull’anno precedente, si passa a un +10% solo nel primo mese dell’estate 2025. Un segnale chiaro che il litorale molisano sta guadagnando sempre più attrattività, soprattutto grazie alla qualità dell’offerta balneare e all’immagine di autenticità che Termoli continua a trasmettere.

Un turismo sempre più internazionale e slow

Il boom del turismo straniero prosegue, sostenuto da campagne promozionali mirate e dal crescente richiamo delle strutture ricettive locali. Termoli si conferma una meta ideale per chi cerca esperienze slow, legate al territorio e alle sue eccellenze enogastronomiche: olio extravergine, vini autoctoni e prodotti ittici freschissimi sono parte integrante dell’esperienza.

Un’occasione da cogliere ora

Il contesto è favorevole: Termoli ha tutte le carte in regola per diventare una destinazione estiva di riferimento, non solo per le famiglie ma anche per i giovani. Serve solo il coraggio di investire nella comunicazione digitale e nel marketing territoriale per trasformare Termoli da “segreto nascosto” a meta di eccellenza sostenibile. Come l’esempio dell’App Estate a Termoli.

Un’estate tra mare, cultura e divertimento

Vivere l’estate a Termoli significa godere di una combinazione rara di mare cristallino, cultura e intrattenimento. Dalle spiagge attrezzate alle rievocazioni storiche del borgo antico, dai festeggiamenti religiosi alle serate di musica live nei locali affacciati sul mare: ogni angolo della città racconta un’estate autentica.

Angelica Silvestri