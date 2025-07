L’istituto Alfano-Perrotta diventa scuola Dada accreditata

TERMOLI. Nel torrido primo pomeriggio del 30 giugno 2025, quando le scuole, conclusi i colloqui orali dell’Esame di Stato, di solito chiudono in vista della riapertura del mattino seguente, all’Alfano di Termoli, plesso di Via Asia e di viale Trieste, non si chiude, anzi… Si comincia.

Lidia Cangemi, co-fondatrice del metodo Dada (Didattica per Ambienti Di Apprendimento), già dirigente del Liceo Scientifico “J.F. Kennedy” di Roma, arriva in visita a Termoli per l’accreditamento dell’Istituto Alfano-Perrotta, il Liceo Scientifico e Classico termolese, unica scuola secondaria superiore del Molise, perfezionando e certificando così la sperimentazione iniziata un anno fa.

«Non dovevamo esibire nulla se non il nostro essere quello che siamo e quello che abbiamo con il desiderio di fare scuola per il bene dei nostri studenti», ha commentato la dirigente Concetta Rita Niro. QCA e QCS: Quello Che Abbiamo e Quello Che Siamo, allora.

Durante la visita, documentata dalle immagini, la dirigente Lidia Cangemi è rimasta molto colpita dalla nutrita partecipazione dei docenti e dall’accoglienza della dirigente Concetta Rita Niro, oltre che dalla bellezza e dalla ricchezza di strumentazioni e stimoli presenti nei nuovi ambienti, nelle aule laboratorio, negli spazi riorganizzati e allestiti grazie ai finanziamenti del Pnrr e già utilizzati nell’anno scolastico appena trascorso nelle modalità illustrate dagli insegnanti presenti.

«Grazie a voi ho potuto fare un’esperienza di scuola secondo le genuine coordinate del modello Dada, da noi promosso. E poi dicono che il Molise non esiste… Voi siete la prova che non solo esiste, ma è un modello da seguire!» Così la Dirigente Cangemi a margine del visiting, al termine del quale ha brindato con gli insegnanti intervenuti, non prima di aver invitato una rappresentanza della scuola termolese alla prossima edizione della Fiera Didacta, che si terrà a Riva del Garda, per promuovere il gioco didattico Piramix creato dal prof Mascilongo e tutte le altre innovazioni metodologiche (STEM, realtà aumentata, cad cam, debate) sperimentate ed avviate dagli insegnanti delle discipline.

I saluti finali hanno suggellato una collaborazione ed un’amicizia che proseguiranno nel prossimo anno scolastico.