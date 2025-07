Lo “Sportello di Diritto di Famiglia” a Palazzo Norante

CAMPOMARINO. Stasera, venerdì 11 luglio, alle ore 19.15, presso Palazzo Norante di Campomarino, verrà presentato lo “Sportello di Diritto di Famiglia”, istituito a seguito di una convenzione tra l’Aiaf Molise (Associazione Avvocati per la Famiglia e i Minori) ed il Comune di Campomarino. Allo “Sportello” potranno rivolgersi i cittadini autonomamente, al fine di acquisire ogni informazione utile su temi particolarmente delicati e di stretta attualità come quelli delle nuove formazioni familiari, della crisi della famiglia, dell’affidamento dei figli minori, e della violenza familiare.

In particolare, all’interno dello “Sportello informativo per la famiglia” opereranno Avvocati esperti che informeranno l’utenza sugli strumenti di risoluzione delle controversie familiari, sull’attivazione dei percorsi ritenuti più opportuni e sui tempi di accesso ai servizi offerti. Il progetto persegue la finalità di informare i cittadini sui loro diritti e sui nuovi “istituti”, diretti a favorire una adesione consapevole all’avvio dei percorsi che potranno essere svolti nella struttura liberamente scelta dal cittadino stesso.

Lo “Sportello di Diritto di Famiglia” è finalizzato a consentire, nella più assoluta riservatezza, a persone e coppie in situazione di difficoltà (sia che queste siano sorte all’interno della fase separativa, sia divorzile sia al termine di una unione di fatto, ovvero in un procedimento de potestate, nonché in tutte le situazioni di conflittualità familiare, ed in particolare in presenza di minorenni) di acquisire informazioni sui diritti previsti nel nostro Ordinamento, nonché sul funzionamento, obiettivi, vantaggi e regole che governano le nuove procedure introdotte dal Legislatore nella delicata materia della famiglia, sì da favorire una adesione consapevole all’avvio del percorso scelto previo appuntamento e, nella più assoluta riservatezza, persone e coppie in difficoltà che hanno bisogno di orientamento e informazioni.

Lo spazio informativo sarà istituito presso la Biblioteca di Palazzo Norante. Saranno presenti all’incontro, oltre al sindaco Vincenzo Norante, Rossella Panarese, assessore alle Politiche sociali, Erika Della Penna, presidente del Consiglio comunale, il presidente dell’Aiaf Molise, nonché consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso, Romeo Trotta, Raffella D’Apolito (segretario Aiaf Molise), Valeria Cacchione (tesoriere Aiaf Molise); nel ruolo di moderatore Erika Cieri (Responsabile Territoriale Aiaf Molise per il distretto Termoli-Larino).