Magistrati e avvocati: il dialogo per una giustizia equilibrata

LARINO. Si è tenuto lunedì mattina, nel Tribunale di Larino, presso la sala delle assemblee del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, l’incontro dal titolo “L’organizzazione della giustizia”, un momento di confronto e riflessione che ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo giuridico.

Ospite d’onore il dottor Luigi Catelli, presidente della Corte d’Appello di Ancona, che ha offerto una lettura lucida e articolata del ruolo del Consiglio Giudiziario, organo decentrato di autogoverno della magistratura.

Al centro del dibattito, la funzione sempre più rilevante della componente laica, rappresentata dall’avvocatura, all’interno di questo organismo: una presenza che non è più solo formale, ma sostanziale, capace di contribuire in modo significativo alla valutazione della professionalità dei magistrati e alla promozione di una giustizia più trasparente, partecipata e vicina ai cittadini.

L’incontro ha rappresentato anche un’occasione per riflettere sul delicato equilibrio tra indipendenza della magistratura e responsabilità istituzionale, in un contesto in cui il dialogo tra togati e avvocati si fa sempre più necessario.

Numerosi gli interventi che si sono susseguiti, tra cui quelli del presidente del Coa di Larino Michele Urbano, del presidente del Tribunale Gianni Marasca, del procuratore della Repubblica Michele Russo, della consigliera del Csm Elvira Antonelli, della consigliera del Coa Valeria Cacchione e del presidente della Camera Penale Michele Campolieti.

A moderare i lavori è stata Micaela Bruno, direttrice della Scuola Forense Frentana, che ha sottolineato l’importanza della formazione continua e del confronto tra le diverse anime del diritto.

L’evento, accreditato con tre crediti formativi in deontologia, ha confermato la centralità del foro di Larino nel dibattito giuridico regionale, offrendo spunti preziosi per una riflessione condivisa sul futuro dell’organizzazione giudiziaria in Italia.