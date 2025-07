Mai più traffico congestionato vicino la scuola, partiti i lavori in via dei Faggi

TERMOLI. Nei giorni scorsi sono partiti i lavori di allargamento della strada in via dei Faggi, nel quartiere Difesa Grande a Termoli: un intervento tanto atteso quanto necessario, pensato per risolvere una delle criticità più sentite dai residenti, ovvero il traffico congestionato causato dalla presenza della vicina scuola.

L’intervento, strategico e sostenuto con forza dall’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Miele, prende forma grazie ai proventi di un’opera a scomputo messa a disposizione dall’amministrazione comunale, che ha finalmente deciso di affrontare e risolvere un nodo storico della viabilità cittadina.

I lavori prevedono la creazione di una striscia di parcheggi in linea lungo il lato dell’area verde: un dettaglio non marginale, che consentirà alle due corsie della strada di restare sempre libere, garantendo così una maggiore fluidità al traffico, soprattutto negli orari di punta scolastici. Il tutto sarà pronto entro l’inizio del nuovo anno scolastico, dando risposta concreta alle esigenze della comunità locale.

Ma l’opera in via dei Faggi non è un caso isolato: si inserisce nel più ampio disegno dell’amministrazione comunale di Termoli, che punta a rendere la città più accessibile, sicura e vivibile.