Marina di Santa Cristina: lavori estesi fino a metà luglio

CAMPOMARINO. La Capitaneria di Porto di Termoli ha ufficialmente prorogato, fino al 15 luglio 2025, l’ordinanza che consente il completamento dei lavori di spostamento dei sedimenti lungo il canale di accesso al porto turistico “Marina di Santa Cristina”, in località Campomarino.

L’intervento, richiesto dal Comune di Campomarino in qualità di concessionario dell’infrastruttura portuale, è stato giudicato dalle autorità competenti come un’operazione di ordinaria manutenzione, senza impatti ambientali significativi. L’Arpa Molise, infatti, ha chiarito che si tratta di un semplice rimodellamento dei fondali interni, senza modifiche permanenti allo stato dei luoghi né trasferimento dei materiali al di fuori dell’area portuale.

La proroga è stata chiesta il 27 giugno scorso dall’architetto Michelangelo Santangelo, direttore dei lavori, congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento, ingegner Liberato Teberino. Entrambi sono incaricati anche della direzione lavori e della sicurezza in fase esecutiva.

Il progetto ha già ottenuto tutte le autorizzazioni regionali necessarie, tra cui quella rilasciata il 28 maggio dalla Regione Molise – Area IV, e la determina dirigenziale del 5 giugno da parte del servizio Tutela e Valutazioni Ambientali.

L’ordinanza prorogata è la n. 27/2025, emessa l’11 giugno, e fa seguito a precedenti provvedimenti che avevano già disciplinato l’interdizione temporanea dell’area portuale per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

Come previsto dalla normativa, chi non rispetterà le disposizioni dell’ordinanza sarà soggetto a sanzioni amministrative e penali, come indicato nel Codice della Navigazione e nel D.lgs. 171/2005.

L’ordinanza sarà consultabile sul sito ufficiale della Guardia Costiera (www.guardiacostiera.gov.it) nella sezione “ordinanze”.