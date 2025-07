Molise Pride, Balice: «Scelta politica chiara e condivisa, lasciamo la demagogia a chi ha bisogno di consensi»

TERMOLI. Non c’era da meravigliarsi, sulla decisione di non concedere il patrocinio al Molise Pride, anche se informalmente, il sindaco di Termoli, Nico Balice, aveva preannunciato questa posizione dell’amministrazione di Termoli, non appena è stata scelta la città adriatica come sede della manifestazione del 26 luglio, ultimo sabato del mese.

«La decisione di non concedere il patrocinio comunale al Molise Pride non è frutto di distanza personale, ma di una scelta politica chiara e condivisa. L’intera maggioranza di centrodestra sostiene con convinzione questa posizione, che nasce da una visione coerente della città e dei valori che ci guidano. Non è necessario far baccano ed estremizzare, il silenzio è il più alto segno di rispetto verso chiunque, saremo sempre contro qualsiasi forma di discriminazione con la pacatezza e la sobrietà che contraddistingue la nostra generosa comunità. La demagogia la lasciamo a chi ha bisogno di consensi a tutti i costi», sottolinea Balice.