Molise Pride: divieti alla viabilità per la manifestazione di sabato 26 luglio sul lungomare Nord di Termoli

TERMOLI. In vista del “Molise Pride 2025”, che si terrà sabato 26 luglio sul lungomare Cristoforo Colombo di Termoli, il Comune ha emesso l’ordinanza n. 245 del 22 luglio 2025, con la quale viene disciplinata temporaneamente la viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. Il documento, firmato dal Comandante della Polizia Locale, maggiore Pietro Cappella, prevede l’interdizione alla circolazione veicolare, dalle ore 16 alle 21, del tratto compreso tra via Mario Milano e la rotatoria del Trabucco – intersezione con via del Mare e via Vespucci. Un provvedimento necessario in ragione dell’ampia partecipazione prevista: centinaia di persone prenderanno parte alla colorata parata organizzata da Arcigay Molise, che si snoderà lungo il litorale a partire dal lido “Panfilo”, fino al lido “Sirena Beach”, con soste programmate per gli interventi degli ospiti e la presenza scenica di un autocarro musicale che accompagnerà il corteo.

Il dispositivo, redatto dopo aver esaminato la comunicazione ufficiale degli organizzatori giunta il 18 luglio, tiene conto anche della consueta ordinanza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, che integra i servizi di viabilità. Le misure adottate rispondono alle esigenze tecniche e di ordine pubblico previste dal Codice della Strada (art. 7 del D.Lgs. 285/1992) e dalla normativa comunale. In particolare, l’ordinanza dispone il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati dall’organizzazione, delle forze di polizia e dei mezzi di soccorso, con la possibilità di valutare in loco ulteriori interdizioni o deviazioni da parte del personale addetto.

La viabilità sarà deviata secondo uno schema definito: i veicoli in arrivo all’intersezione tra via Cristoforo Colombo e via M. Milano saranno indirizzati verso piazza Garibaldi, corso Umberto I e via Duca degli Abruzzi. Dalla rotatoria dell’Hotel Mistral, il traffico sarà fatto defluire su via Magellano in senso contrario fino a via Mascilongo e via Maratona. Allo stesso modo, dalla rotatoria del Trabucco e da via del Mare, il transito sarà dirottato su via Vespucci, al fine di evitare conflitti con il passaggio del corteo.

Il Comando della Polizia Locale si riserva, inoltre, la possibilità di introdurre modifiche in tempo reale, laddove necessario per agevolare la mobilità alternativa dei residenti e dei turisti. L’ordinanza avverte anche che ogni infrazione alle prescrizioni comporterà le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Codice Penale.

La disposizione è stata trasmessa ai settori comunali competenti per la predisposizione della segnaletica e delle transenne, agli uffici stampa e patrimonio, nonché alle forze dell’ordine territoriali incaricate della vigilanza stradale.

L’interdizione temporanea del lungomare, seppur con qualche disagio per la circolazione, si configura come misura necessaria per favorire un clima di festa e partecipazione civile, in linea con lo spirito della manifestazione e con le garanzie di sicurezza pubblica.

La cittadinanza è invitata a prendere visione delle modifiche al traffico e a collaborare affinché la giornata del 26 luglio si svolga nel migliore dei modi.