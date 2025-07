“Moon Bus”: attiva la navetta serale per il centro

TERMOLI. È attiva dallo scorso weekend la navetta per il centro “Moon Bus”.

Vera novità dell’estate, rispetto agli anni passati, la navetta serale consente tranquillamente a cittadini e residenti, che devono raggiungere il centro, di lasciare le proprie autovetture parcheggiate in altre zone della città.

Il servizio, voluto in collaborazione tra Comune di Termoli e Gtm, ha il costo di un euro a corsa ed è previsto, per il corrente mese di luglio, nei weekend.

Quindi, fino al 31 luglio, la percorrenza della tratta, che va dal parcheggio del cimitero a Piazza Garibaldi, è garantita nelle giornate di sabato e domenica.

Nel prossimo mese di agosto, invece, “Moon Bus” sarà attivo tutti i giorni, sempre nelle ore serali, dall’1 al 24 agosto.

Le corse vengono effettuate ogni trenta minuti per raggiungere il centro. Si parte alle ore 19:00 e le successive fermate sono previste in Piazza Giovanni Paolo II, Via Martiri della Resistenza e, infine, al capolinea di Piazza Garibaldi (stazione). L’ultima corsa per raggiungere il centro è fissata per le ore 00:30.

Sarà invece possibile percorrere il percorso a ritroso a partire dalle ore 19:15. Il tragitto è lo stesso: da Piazza Garibaldi si transita per la fermata di Via Martiri della Resistenza, per il parcheggio di Piazza Papa, fino ad arrivare al parcheggio del cimitero.

In questo caso, l’ultima corsa per tornare al parcheggio del cimitero è alle ore 00:45.