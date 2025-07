Mozione di sfiducia alla Contucci: «La responsabilità pubblica si esercita nelle sedi istituzionali, non al telefono»

MONTENERO DI BISACCIA. Presentata la mozione di sfiducia alla Sindaca Contucci «La responsabilità pubblica si esercita nelle sedi istituzionali, non al telefono».

È stata formalmente depositata presso il Comune di Montenero di Bisaccia, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 267/2000, la mozione di sfiducia nei confronti della Sindaca Simona Contucci, regolarmente sottoscritta da sei consiglieri comunali: Andrea Cardinali, Giulia D’Antonio, Fabio De Risio, Gianluca Monturano, Nicola Palombo e Tania Travaglini. L’atto è stato trasmesso anche al Prefetto di Campobasso, per le valutazioni di competenza. La decisione nasce da un fatto grave e documentato, che ha avuto come protagonista un cittadino residente a Montenero da pochi mesi. Il 27 giugno scorso, in un video pubblico, ha raccontato di essere stato contattato telefonicamente dalla Sindaca a seguito di un commento critico – ma civile e legittimo – da lui pubblicato su Facebook. Il cittadino ha dichiarato di non conoscere la Sindaca e di non averle mai fornito il proprio numero di telefono.

Dopo quella denuncia pubblica, è stata presentata anche una richiesta formale scritta da parte dello stesso cittadino per conoscere l’origine del dato personale. A oggi, nessuna risposta è stata fornita: né dalla Sindaca né dagli Uffici comunali. Il 30 giugno abbiamo quindi presentato un Ordine del Giorno urgente per chiedere di discutere il caso in Consiglio Comunale e ottenere una risposta istituzionale, trasparente e documentata. Anche questa possibilità è stata negata, con un rifiuto formale da parte del Presidente del Consiglio.

Il numero di telefono è un dato personale, tutelato dal Regolamento europeo (Gdpr, e può essere trattato solo per fini legittimi. La libertà di espressione, garantita dall’art. 21 della Costituzione, non può diventare motivo di esposizione a telefonate private da parte di chi esercita un potere pubblico. La mozione di sfiducia è risultata necessaria e inevitabile a seguito dell’uso improprio del potere da parte della Sindaca; il quale abuso rompe il patto di fiducia tra cittadino e istituzione. «Non è in discussione un errore amministrativo – si legge nella mozione – ma un comportamento che supera la soglia della legittimità istituzionale. Il potere non può essere usato per intimidire chi esprime dissenso». La prosecuzione del mandato da parte della Sindaca non appare più sostenibile né credibile. «Di fronte al silenzio, all’assenza di trasparenza e alla scelta di evitare ogni chiarimento – concludono i firmatari – la sfiducia è l’unico atto possibile. Non presentiamo questa mozione per cercare consensi, ma perché difendere i diritti è un dovere che abbiamo scelto con la candidatura. E non intendiamo venir meno a questa responsabilità».