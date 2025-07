Muraglione del porto: non solo intervento tecnico, ma una valenza storica e sociale

TERMOLI. Un cantiere che non parla solo di lavori pubblici, ma di memoria, identità e visione futura. In questi giorni sono in corso a Termoli i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del muro di contenimento del Porto, un’infrastruttura da tempo segnata dal tempo, dalle intemperie e dall’incuria. Con le ultime piogge si era fatto sempre più concreto il rischio di un ulteriore cedimento, trasformando quello che dovrebbe essere un angolo simbolico della città in una cartolina amara, fragile, non all’altezza di una Termoli che oggi aspira a diventare Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per il 2027.

Il Comune, in stretto raccordo con la Regione Molise, è dunque intervenuto con urgenza. È stato avviato un primo lavoro di rimozione del terrapieno artificiale realizzato negli anni ’90, eliminando il materiale di risulta accumulato nel tempo e gli arbusti cresciuti in maniera disordinata e selvaggia. Una bonifica strutturale e paesaggistica che ha il sapore di una vera e propria restituzione, perché il muro – oggi visibile nuovamente nella sua forma originaria – non è soltanto un’opera in pietra, ma un frammento autentico della storia urbana, marittima e culturale di Termoli.

“È un intervento delicato – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Enrico Miele – non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo storico e sociale. Si tratta di un’area identitaria, carica di memoria collettiva, e con questo lavoro stiamo facendo riaffiorare le radici del borgo marinaro, restituendo dignità e bellezza a un tratto fondamentale del paesaggio urbano”.

E così, con la rimozione del terrapieno, si sono potute osservare nuovamente le fondazioni sedimentarie e le scogliere su cui poggia l’antica cinta muraria che, per secoli, ha protetto il cuore del borgo vecchio affacciato sull’Adriatico. Un’immagine potente, dal forte impatto emotivo, che va ben oltre il semplice ripristino statico. È la città che si guarda allo specchio e riscopre sé stessa, partendo dai suoi elementi più originari.

Non è un caso che questo intervento arrivi proprio nel momento in cui Termoli si candida ufficialmente a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027. Una sfida ambiziosa che, per essere credibile, deve poggiare anche su un’idea coerente e rispettosa di paesaggio, spazio pubblico e storia materiale. Il muro del Porto non è solo un’opera da conservare, ma una soglia simbolica tra passato e futuro, tra ciò che Termoli è stata e ciò che intende diventare.

Il degrado che aveva progressivamente invaso quella zona era evidente a cittadini e visitatori: terra smossa, rovi incolti, pietre disallineate e pericolanti. Ora, con questo cantiere attivo, si volta pagina. La sicurezza è priorità, certo, ma lo è anche il decoro, l’estetica, la capacità di rendere ogni angolo del centro urbano coerente con una visione più ampia di città creativa, viva e attenta alla propria immagine.