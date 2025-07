Musacchio: «Dopo 33 anni dalla strage di via D’Amelio pretendiamo ancora giustizia e verità»

LARINO. Furono tra i 57 giorni più tragici della storia repubblicana, quelli trascorsi tra le stragi di Capaci e via D’Amelio, costati la vita a tre magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino, oltre a otto agenti di scorta.

Proprio oggi, 33 anni fa, Palermo visse un pomeriggio di guerra, nell’attentato a Paolo Borsellino. A ricordarlo è stato il criminologo Vincenzo Musacchio: «Mi pare doveroso oggi ricordare Paolo Borsellino ma credo sia onesto dire anche che il giorno in cui la mafia sarà vinta pare ancora lontano. Tuttavia, mi ritornano in mente le parole di Paolo Borsellino e il suo incantevole ottimismo sull’inesorabile sconfitta di Cosa Nostra. Penso allora che parlare di mafia, anche il solo fatto di nominarla, costituisca il primo ineludibile strumento per combatterla e provare a sconfiggerla.

Questa era la grande convinzione di Borsellino. Non dobbiamo mai dimenticare che siamo noi cittadini ad avere in mano l’arma vincente, nonostante l’assordante silenzio sul fenomeno mafioso nei programmi elettorali e di governo mi induce a ritenere che si stia facendo un passo indietro rispetto alle previsioni formulate da Falcone e Borsellino.

La lotta alla mafia rappresenta oggi una sterile “postilla espressiva” da inserire nei discorsi propagandistici ed il contrasto ai poteri criminali non è più inteso come massimo impegno dello Stato e della comunità nella sua interezza, ma solo come attività demandata all’esclusivo ed encomiabile coinvolgimento di poche associazioni e cittadini isolati dal resto della società e delle istituzioni. Di Paolo Borsellino mi parlava Antonino Caponnetto soffermandosi spesso su una delle caratteristiche del suo essere: la bontà d’animo.

Lui lo definiva un puro d’animo, un uomo di ammirevole onestà e di grande integrità morale, una persona che viveva una vita semplice e trasparente e che si schierava subito a fianco di chi aveva subito un’ingiustizia. Rita Atria, testimone di giustizia, che tutti chiamavano la “picciridda” di Paolo Borsellino, prima di togliersi la vita ebbe a dire di lui: “Ora che è morto Borsellino, nessuno può capire che vuoto ha lasciato nella mia vita. Tutti hanno paura ma io l’unica cosa di cui ho paura è che lo Stato mafioso vincerà e quei poveri scemi che combattono contro i mulini a vento saranno uccisi. Prima di combattere la mafia devi farti un auto-esame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c’è nel giro dei tuoi amici, la mafia siamo noi ed il nostro modo sbagliato di comportarci. Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi ma io senza di te sono morta”.

Questo era il valore di Paolo Borsellino e con le parole di Rita mi piace ricordarlo ma, a 33 anni dal suo assassinio, pretenderei semplicemente un po’ di giustizia e di verità sui veri mandanti di quella ignobile strage».