Musica nelle ore piccole, bevande e movida: in arrivo nuova ordinanza per ‘rientrare nei limiti di tolleranza’

TERMOLI. Musica oltre gli orari che a Termoli sono concessi e anche ‘sforamenti’ di suolo pubblico, a dispetto dei controlli annunciati dall’amministrazione comunale all’inizio dell’estate 2025.

È sempre un tira e molla, quando c’è chi ‘esonda’ dal consentito e i cittadini si rivolgono sia a noi che alle stesse istituzioni.

«Volevo segnalarvi – scrive C. M. – che nei lidi della spiaggia lato Sud di Termoli, riproducono musica ad alto volume nelle ore notturne. Anche l’anno scorso abbiamo sopportato questa musica che continua ininterrottamente a tutto volume dalle 22 alle 3.30, ma non esiste un’ordinanza che tutela il lido ed il libero cittadino che ha diritto di riposare nelle ore notturne? Capisco che siamo nel periodo estivo e vacanziero, pertanto, i turisti hanno bisogno di intrattenimento, non capisco perché devono alzare la musica a tutto volume invece di diminuirla in base all’orario. Noi abitiamo a 1.200 metri dai lidi ma sembra di avere la discoteca in camera da letto, logicamente siamo obbligati a barricarci in casa chiudendo finestre ed infissi esterni per attenuare la musica, ma nel frattempo moriamo di caldo. Non mi sembra nemmeno il caso che un libero cittadino si deve sacrificare perché i turisti si devono divertire. Inoltre, le segnalo che quando ci sono i concerti all’Arena del Mare non recano disturbo come la musica dei lidi. Confido in una sua verifica nel far rispettare l’ordinanza comunale se esistesse, altrimenti dovrebbe emetterla ad hoc per regolamentare questo suono assordante notturno.

Capisco tutto ma non capisco che non ci sia un regolamento comunale che determina i decibel del volume della musica ed un orario da rispettare. Capisco che fino alla mezzanotte la musica ci sta, ma dopo questa ora dovrebbero abbassare il volume. Ma se un libero cittadino riproduce la musica ad alto volume dopo le 23, tempo zero si trova a casa, vigili carabinieri ecc».

Per fare chiarezza, negli anni precedenti, dopo l’avvenuta zonizzazione acustica e le battaglie condotte in passato, si disciplinava con l’autorizzazione a diffondere entro mezzanotte in centro e all’una nelle zone più periferiche, come i lungomari.

In merito a questa problematica abbiamo interpellato l’assessore alle Attività produttive, Michele Cocomazzi, che ci ha assicurato come la prossima settimana sarà varata una nuova ordinanza, che andrà anche a dirimente altri aspetti, legati alla somministrazione, specie delle bevande alcoliche.