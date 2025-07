Nasce il Coordinamento Fials di Termoli: nuova forza sindacale per la sanità molisana

TERMOLI. Prosegue il percorso di radicamento territoriale della Fials (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità) in Molise: dopo Campobasso e Isernia, nasce ufficialmente il Coordinamento Fials di Termoli. Un ulteriore tassello nella costruzione di una rete sindacale diffusa, dinamica e attenta alle esigenze reali di chi lavora nella sanità pubblica e privata.

A guidare il nuovo coordinamento sarà Mariella Vaino, già componente del Coordinamento Donne Fials e figura sindacale di riferimento per il territorio. Insieme a lei, un gruppo eterogeneo e motivato di operatori sanitari e amministrativi:

Pio Francesco Piemontese, Manuela Flocco, Fortunato D’Alessandro, Francesca Luce, Vincenzo Geminiano, Matteo Tusino ed Erica Trombetta.

Professionisti esperti e radicati nella realtà locale, pronti a mettersi al servizio dei colleghi e a dare nuova forza alla voce di chi ogni giorno garantisce salute e assistenza.

Il segretario generale Fials, Giuseppe Carbone, ha espresso soddisfazione per questa nuova apertura:

“La nascita del Coordinamento Fials Termoli rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di rilancio e presenza sindacale in Molise. Puntiamo su una Fials vicina ai luoghi di lavoro, in grado di ascoltare, tutelare e agire. L’organizzazione cresce grazie all’impegno e alla passione delle persone che la compongono.”

Anche Pino Pistilli, commissario straordinario Fials per la Regione Molise, sottolinea il valore di questa nuova tappa:

“Termoli non è solo un presidio sanitario strategico, ma anche un punto nevralgico per costruire partecipazione e solidarietà tra lavoratori. Con questo nuovo Coordinamento, la Fials rafforza la sua capacità di interlocuzione con le istituzioni e si prepara ad affrontare con determinazione le sfide della sanità locale.”

Sul tema interviene anche Elena Marrazzi, responsabile nazionale del Coordinamento Donne Fials: “La costituzione del Coordinamento Fials di Termoli è anche un’opportunità per promuovere maggiore visibilità e protagonismo femminile all’interno del sindacato e nei luoghi di lavoro. La Fials continua a costruire spazi dove le donne possano esprimere le proprie competenze e leadership, contribuendo a un cambiamento culturale che metta al centro equità, rispetto e valorizzazione delle differenze. La presenza di Mariella Vaino alla guida di questo Coordinamento è una garanzia in questa direzione“.

La Fials Molise continua così a rafforzare la propria rete organizzativa, confermando la volontà di essere protagonista di un cambiamento reale, fondato su trasparenza, competenza e presenza.

Il Coordinamento Fials Termoli sarà uno strumento operativo e inclusivo, pronto ad affermare diritti, dignità e prospettive per tutti i professionisti della sanità molisana.