Non c’è processo senza avvocato, ma qual è il futuro? Il mondo della giustizia a confronto

TERMOLI. In un torrido pomeriggio di mezza estate sul lungomare Cristoforo Colombo, e più precisamente nella sala del Lido Cala Sveva di Termoli, si è tenuto un convegno dal titolo “Quale futuro per l’avvocatura”. Titolo al quale andrebbe aggiunto, a opinione di chi scrive, un punto interrogativo, poiché il futuro della professione forense è quanto mai incerto.

Lo scopo del convegno è stato quello di illustrare le sfide che attendono gli avvocati, in particolare i giovani professionisti. Come accade anche in molti altri settori, infatti, l’avvocatura sta subendo drastici e radicali cambiamenti.

I relatori del convegno sono stati Aldo Aceto, consigliere della terza sezione penale della Corte di cassazione, con una relazione dal titolo “Evoluzione normativa ed esercizio della professione legale: il ruolo della Consulta”, e Paolo Rossi, vicepresidente vicario del consiglio dell’ordine degli avvocati di Bologna, con la relazione “Il futuro della professione forense tra riforme e innovazioni”. Moderatrice dell’incontro è stata Micaela Bruno, direttrice della scuola forense Frentana.

I saluti istituzionali e di rito sono arrivati dal sindaco del Comune di Termoli, Nico Balice; dal presidente dell’ordine degli avvocati di Larino, Michele Urbano; dal presidente del tribunale di Larino, Michele Russo; dal procuratore della Repubblica, Elvira Antonelli; da Annibale Oreste Campopiano, delegato all’organismo congressuale forense per il Molise; e infine da Clementina Vitale, presidente della sezione Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) di Termoli-Larino.

Questi interventi hanno sottolineato il ruolo dell’avvocatura come presenza indispensabile nel sistema della giustizia, motore avviatore della complessa macchina giudiziaria. Secondo le parole del presidente Russo: “Senza la figura dell’avvocato il processo sarebbe un atto di barbarie inaudita dello Stato nei confronti del cittadino”, essendo l’avvocato il difensore dei diritti.

Il sindaco Balice e il presidente Urbano hanno accennato alla digitalizzazione del processo, all’intelligenza artificiale e alla necessità di adeguamento alle novità che attendono la professione, sottolineando il cambiamento inevitabile e profondo dell’avvocatura in relazione al progresso tecnologico.

Annibale Campopiano e Clementina Vitale hanno parlato invece di formazione e delle sfide rivolte ai giovani professionisti, menzionando anche la riforma della legge professionale.

Il procuratore Antonelli ha trattato il tema della dignità e dell’umanità dell’avvocato, qualità indispensabili per l’esercizio della professione, impossibili da replicare per l’intelligenza artificiale, poiché il diritto è scienza umana e l’amministrazione della giustizia non può essere demandata a un algoritmo.

Su quest’ultima riflessione si è agganciato Paolo Rossi, che ha evidenziato il valore dell’umanità come criterio fondamentale per la scelta del legale da parte del cittadino, privilegiando il rapporto fiduciario e personale rispetto alla sola preparazione tecnica.

Rossi ha poi illustrato i cinque punti fondamentali della nuova legge professionale:

Formazione universitaria: sarà strutturata secondo il modello “3+2”, con tre anni di base comune seguiti da due anni di specializzazione, a seconda dell’indirizzo scelto (professioni forensi o concorsi pubblici). Abolizione dei tirocini alternativi: la pratica forense si svolgerà solo presso studi legali, eliminando la possibilità di tirocinio presso magistrati. Patrocinio: abolizione del patrocinio sostitutivo e reintroduzione di quello abilitante, che favorirà l’ingresso immediato nel mercato del lavoro. Formazione ed esame: eliminazione delle prove multiple choice nella scuola di specializzazione, sostituite da un’unica prova scritta basata sulla redazione di un atto giudiziario. Esame di stato: consisterà in una nuova prova scritta, che sostituirà le attuali tre, e in una prova orale, con scelta libera di due materie giuridiche più deontologia.

Infine, l’intervento di Aldo Aceto ha sintetizzato le riflessioni istituzionali, ribadendo che l’avvocato deve essere libero e professionalmente autorizzato ad agire. Difende i diritti e le libertà del cittadino, e il diritto stesso nasce dal pensiero umano: “Il diritto è frutto del pensiero, scritto nero su bianco tra uomini. Il diritto è umano e nasce con l’uomo. Questa è una cosa che le macchine non saranno mai in grado di fare”.

La chiusura è arrivata con una provocazione d’autore sul rapporto tra magistratura e avvocatura: “Ci sarà mai un altro Calamandrei che farà un elogio a un giudice? E ci sarà un giudice che elogerà Calamandrei?”.