«Non chiediamo troppo: qualche bidone, rifiuti raccolti e spiaggia pulita», a Petacciato turisti agiscono in proprio

PETACCIATO. Tra incudine e martello, l’estate 2025 tra i nodi scorsoi vede la pulizia della spiaggia, quella che i bagnanti e turisti si aspettano e invocano.

La scorsa settimana, su sollecitazione di alcuni di loro e la nostra opera di collegamento con l’amministrazione comunale di Petacciato, sono stati rimossi cumuli di immondizia presenti sull’arenile, ma ciò non è bastato a soddisfare chi specie nei fine settimana attraversa anche la penisola, dal Tirreno all’Adriatico, per godersi relax e giorni di vacanza balneare.

Per questo, un gruppo di ‘condomini’ di un complesso residenziale fronte pineta ha deciso di provvedere motu proprio, in autonomia, stanchi di rami e altri residui lasciati sulla sabbia, ma la loro critica è più profonda.

“È ormai una settimana che la spiaggia versa in condizioni indecorose: vetri rotti, siringhe, rami secchi e sacchetti abbandonati ovunque. Il Comune ha limitato il proprio intervento al raccoglimento di qualche sacco già precedentemente ammassato da noi cittadini. Prima che ci organizziamo autonomamente e scendiamo fisicamente in campo per ripulire ciò che resta, ci chiediamo: esiste ancora una speranza nell’intervento istituzionale? Abbiamo interpellato la Regione riguardo alla riserva naturale, ma ci è stato risposto che l’unico vincolo è la tutela delle dune. Per il resto, si può agire come avviene sulle altre spiagge libere di Petacciato. E allora, perché nessun bidone per la raccolta differenziata? Solo uno, isolato, nella pineta».

Intanto i condomini si stanno muovendo da soli per mettere una toppa. «Un ramo pericoloso giace sulla sabbia, mettendo a rischio i bambini, in un luogo che a soli 4 km ospita la spiaggia bandiera verde, pensata proprio per loro. Chiediamo solo rispetto, e un piccolo gesto – dei bidoni – sarebbe stato sufficiente. Ma nemmeno quello è stato ascoltato. Ora, dopo giorni di silenzio, siamo noi a ripulire lo scempio. Ed è ora che il sindaco e gli enti competenti rispondano».

In ogni caso, la pulizia della spiaggia e la legna è stata accatastata da alcuni condomini del Parco la Perla, che provvederanno anche a mettere dei bidoni per la raccolta differenziata sulla spiaggia, nell’attesa che il Comune la venga a ritirare.

«Quel bidone è stracolmo da una settimana e con il caldo di questi giorni, emana cattivo odore!»