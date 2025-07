Nove anni senza Matteo Pelusi, il ricordo di un’amicizia che vive oltre il tempo

GUGLIONESI. Ci sono nomi che, anche a distanza di anni, continuano a riecheggiare nei cuori di chi li ha amati. Non per fama, non per clamore. Ma per ciò che hanno lasciato nella vita degli altri: presenza, affetto, complicità, famiglia.

Matteo Pelusi era tutto questo per chi lo ha conosciuto. Un amico, un fratello, una parte viva della giovinezza e della quotidianità condivisa. Oggi, a nove anni dalla sua scomparsa, il dolore è ancora lì, sottile ma presente, come una ferita che il tempo non riesce del tutto a chiudere.

A ricordarlo, con parole cariche di emozione, è Antonino Ciliberto, amico fraterno e testimone di una relazione che andava oltre l’amicizia. Un legame profondo, fatto di momenti, parole, risate e silenzi. Di quei legami che la distanza non spezza. E nemmeno la morte.

“Nove anni fa te ne sei andato, fratello.

E ancora oggi faccio fatica a crederci.

Siamo cresciuti insieme, condividendo tutto.

Eravamo più che amici, eravamo famiglia.

Anche quando ti sei trasferito, tra noi non è cambiato niente.

La distanza non spezza certi legami. La morte nemmeno.

Perché ci sono persone che restano, a prescindere.

E tu sei una di quelle“.

In queste parole, intense e vere, si avverte tutto il peso di un’assenza che continua a farsi presenza, soprattutto nei momenti più significativi della vita.

“La vita nel frattempo va avanti, cambia, si trasforma.

Io sto vivendo giorni importanti…

e proprio in questi giorni ti penso ancora di più.

Mi manchi, Matteo.

E non c’è anno, mese o giorno che possa cancellarti.

Per sempre nel mio cuore“.

Il ricordo di Matteo Pelusi non appartiene solo al passato. Vive nelle emozioni, nei racconti, nella memoria affettuosa di chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. E grazie alla voce di Antonino, oggi, torna a parlare a tutti noi: di amicizia vera, di dolore che non si spegne, ma anche di amore che resiste al tempo e all’assenza.

Perché certe persone, davvero, non se ne vanno mai.