Nuova guida per la Casa della salute del Vietri: il dottor Angelo Maruzzi è il nuovo dirigente medico responsabile

LARINO. Con la deliberazione n. 920 del 9 luglio 2025, l’Asrem ha ufficialmente conferito l’incarico di Alta Specializzazione al dottor Angelo Maruzzi, nominato dirigente medico responsabile della Casa della Salute del Vietri di Larino. La struttura, parte dell’Uoc del Distretto Socio-Sanitario di Termoli, assume un ruolo centrale nell’assistenza sanitaria territoriale del basso Molise.

La nomina rappresenta una tappa importante nella strategia dell’Azienda sanitaria diretta dal dottor Giovanni Di Santo, che punta al potenziamento dei servizi di prossimità e alla valorizzazione delle risorse interne. L’iter ha avuto origine con l’avviso interno indetto dalla deliberazione n. 452 del 14 marzo 2025. L’unica candidatura pervenuta, quella del dottor Marozzi, è stata valutata positivamente dal Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Termoli, che ne ha proposto il conferimento in data 3 luglio.

La proposta ha ricevuto il pieno supporto della Direzione Generale, risultando conforme al regolamento aziendale e alle normative del Ccnl Area Sanità 2019–2021. Il conferimento è stato ufficializzato con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, dottor Bruno Carabellese, e del Direttore Amministrativo, avvocata Grazia Matarante.

La Casa della Salute di Larino è concepita come presidio sanitario di prossimità, dedicato in particolare alla presa in carico integrata di pazienti cronici e fragili. La struttura promuove l’integrazione tra medicina generale, infermieristica, assistenza sociale, specialistica ambulatoriale e prevenzione. Il ruolo del nuovo dirigente medico sarà fondamentale per garantire qualità, coordinamento e innovazione nell’offerta assistenziale.

La scelta del dottor Maruzzi, professionista con ampia esperienza nei servizi territoriali, mira a rafforzare la governance clinica e organizzativa del presidio. L’incarico si inserisce nel quadro normativo delineato dal DM 77/2022 e dalle direttive del Pnrr, che vedono le Case della Salute come cardine della riforma dell’assistenza territoriale.

Larino è chiamata a diventare un punto di riferimento per il basso Molise, contribuendo a ridurre la pressione ospedaliera e a colmare le carenze assistenziali. La nomina, frutto di un processo trasparente e interno, rappresenta un investimento concreto nella sanità locale, nella valorizzazione del personale e nella costruzione di un servizio sanitario equo, accessibile e moderno.