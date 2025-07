Nuovo incendio a Chieuti, ancora interrotta la linea ferroviaria Termoli-Foggia

TERMOLI. Non è una settimana prodiga di buone notizie, per chi viaggia, di certo, quella che si sta concludendo. Ancora una volta, oggi pomeriggio, rallentamenti sulla linea ferroviaria Termoli-Foggia. Un incendio di vegetazione nel territorio compreso tra Chieuti e Serracapriola, col fumo visibile a distanza anche dalla costa molisana, è divampato nel pomeriggio e ha richiesto l’intervento di un Canadair.

Linea adriatica che aveva subito ritardi, anche significativi, dalle 17.10 di ieri, fino alle 13.20 di oggi, per un guasto tecnico occorso in provincia di Foggia, insomma, senza tregua.

Il nuovo incendio è divampato a breve distanza dall’area già duramente colpita negli scorsi giorni. In queste ore, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia stanno operando con più squadre da terra per arginare il fronte di fuoco, mentre è già in azione un canadair per effettuare lanci di acqua e liquido ritardante. Intanto, la circolazione dei treni è sospesa tra Termoli e Chieuti. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi. Lo stop è stato imposto alle 16.