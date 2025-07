Occhio alla truffa: false email dal Ministero della Salute

TERMOLI. Circolano in questi giorni false comunicazioni via email che, sfruttando il nome del Ministero della Salute, tentano di trarre in inganno i cittadini con l’obiettivo di ottenere informazioni personali e dati finanziari sensibili. Il pretesto utilizzato è la presunta necessità di mantenere attivo l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Le email, che non provengono da canali ufficiali, invitano gli utenti a cliccare su un link che rimanda a una pagina web in apparenza istituzionale. Qui viene richiesto di inserire un codice fornito nella stessa email, seguito da dati anagrafici e, in molti casi, anche dalle credenziali della propria carta di pagamento.

Il Ministero della Salute smentisce categoricamente l’invio di tali comunicazioni e invita i cittadini alla massima cautela:

non cliccare sui link contenuti nelle email, non fornire alcun dato personale o finanziario e cancellare immediatamente il messaggio ricevuto.

Si raccomanda, inoltre, di segnalare eventuali casi sospetti alla Polizia Postale.